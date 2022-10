Mourinho trema, infortunio Zaniolo: le condizioni in vista del derby

Durante Verona-Roma si è fermato Nicolò Zaniolo, che nel secondo tempo ha chiesto il cambio: le condizioni dopo l’infortunio

Per la prima volta in stagione oggi si è rivisto il Nicolò Zaniolo che strappa e fa la differenza nella Roma. Dopo 159 giorni dall’ultimo gol con la maglia giallorossa nella finale di Conference League a Tirana, il numero 22 è tornato a trovare il gol. Una rete fondamentale che ha avviato la rimonta della Roma ai danni del Verona.

Senza dubbio Zaniolo è stato tra i migliori in campo questa sera, facendo ammattire la difesa avversaria, in particolare Ceccherini, appesantito subito di un giallo e sostituito all’intervallo per non rischiare il rosso. Dopo quasi un’ora di gioco però Zaniolo ha guardato verso la panchina e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato poi Volpato che ha deciso la partita con un gol e un assist. I giallorossi hanno tremato in vista del derby quando hanno visto uscire Zaniolo. Svelate le condizioni dopo l’infortunio.

Roma, sospiro di sollievo Mourinho: solo una contusione per Zaniolo

Ha ritrovato il gol e una prestazione importante Nicolò Zaniolo questa sera contro il Verona. Un gol e diverse occasioni create in cui si è reso pericoloso. Poco prima dell’ora di gioco però il numero 22 ha fatto segno alla panchina di avere bisogno del cambio.

Inevitabilmente è scattato l’allarme in casa Roma, visto che questa settimana per i giallorossi sarà molto importante per il proseguo della stagione. Prima ci sarà lo scontro decisivo per il passaggio ai sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, poi ci sarà domenica alle 18 il derby contro la Lazio. Fortunatamente José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo perché per Zaniolo si tratta solamente di una forte contusione ricevuta durante la partita. Dunque nulla di grave per l’attaccante giallorosso, che però per il momento sarà comunque indisponibile per la partita contro il Ludogorets per la squalifica di tre giornate ricevuta contro il Betis. La Roma è in attesa dell’esito del ricorso per sapere se gioverdì ci sarà anche Zaniolo o meno.