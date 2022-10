CM.IT | A Casa Milan per la firma: arriva l’annuncio ufficiale

Il giorno dopo il pesante ko contro il Torino, il club rossonero è pronto a comunicare il rinnovo più atteso. Ora, è davvero tutto fatto

E’ in arrivo l’annuncio ufficiale. Il Milan e una delle sue pedine più importanti sono pronti a continuare insieme. E’ in sede, in via Aldo Rossi, e per la tanto attesa firma è davvero solo questione di minuti.

Stefano Pioli – come appreso da Calciomercato.it – è così pronto a mettere nero su bianco, dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Torino.

Un accordo, quello tra il tecnico campione d’Italia e il Diavolo mai messo in discussione. Sabato scorso, alla vigilia del match con i granata, era stato lo stesso allenatore, in conferenza stampa, ad annunciarlo: “Come nei matrimoni c’è solo da rinnovare le promesse – aveva ammesso Pioli -, poi non so se sarà tra un mese o due. Ci conosciamo meglio e abbiamo tante sfide da affrontare insieme”. E invece non si è dovuto attendere così tanto per l’annuncio.

Calciomercato Milan, Pioli rinnova: nuovo contratto per il tecnico

Stefano Pioli è stato l’artefice principale della conquista dello Scudetto e della crescita dei tanti giovani in rosa. Il progetto Milan non poteva fare a meno del suo uomo guida.

Il tecnico sta per firmare un nuovo contratto fino al 30 giugno 2025. Ci sarà anche un adeguamento dell’ingaggio, che lo porterà a percepire sui 3,5 milioni di euro netti a stagione. Un riconoscimento importante ma doveroso dopo i risultati ottenuti.

Pioli, come detto, è chiaramente uno dei protagonisti della rinascita del Milan, insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara. Nessuno come i due dirigenti ha creduto nell’ex tecnico della Lazio. Ora si guarda al futuro con nuovi obiettivi da centrare. Il ko di Torino va analizzato ma allo stesso tempo, dimenticato in fretta. Mercoledì a San Siro arriva il Salisburgo, basterà un pareggio per volare agli ottavi di finale di Champions League. Sarebbe il primo traguardo raggiunto in stagione, poi il Milan tornerà a pensare al campionato perché Stefano Pioli non ha alcuna voglia di abdicare e di scucirsi lo Scudetto dal petto.