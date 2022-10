DIRETTA | Torino-Milan, Pioli: “In due recuperano. Così si vince lo Scudetto” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match dei rossoneri contro gli uomini di Juric

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani a Torino affronterà la squadra di Ivan Juric.

I rossoneri sono reduci dall’importante successo contro la Dinamo Zagabria. Il tecnico del Diavolo presenza il match di domani

Campionato e Champions – “L’obiettivo è finire il più avanti possibile in campionato e con la qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League. La squadra sta bene, domani è la partita più importante”.

Sfida al Torino – “Presenta molte difficoltà, Verona e Monza sono molto simili, almeno in posizioni in campo. Il campionato si vince con continuità. Il Napoli sta facendo benissimo ma ci sono anche altre squadre”.

Brahim Diaz e Dest – “Recuperi? Entrambi sono disponibili. Stiamo giocando tanto, metterò in campo la formazione migliore”.

Tanti cambi – “La squadra titolare esiste ed è quella che giocherà domani dall’inizio ma abbiamo tante qualità da mettere in campo, sia dall’inizio che a partita in corso”.

Percorso in campionato – “Sappiamo che per confermarci dobbiamo fare più punti possibili. Non è determinante essere primi a novembre. Devi arrivare almeno ad 85 punti. Più partite vinci all’inizio più vantaggi hai. Napoli? Abbiamo perso immeritatamente”.

Brahim Diaz – “Sta bene quindi vedremo che scelte farò. Non sarà un problema per i miei giocatori fare due partite consecutive”.

Mike Maignan – “Si sta curando da noi, lunedì verrà valutato nuovamente e vedremo come comportarci”.

De Ketelaere – “Capisco che fuori da Milanello ci sia impazienza ma qui no. Arriveranno sicuramente situazioni migliori. A chi assomiglia di più? E’ difficile fare previsioni, ognuno di loro ha un suo percorso. Magari domani lo elogiamo per un suo gol o per una sua giocata”.