Juve scippata da Campos: lo porta subito a Parigi e il Milan sorride

Il giocatore, da tempo nel mirino del club bianconero, potrebbe finire sotto la Torre Eiffel. E’ il nuovo obiettivo di Campos

Tutti pazzi per la nuova stella dell’est. Tutti lo osservano, tutti lo vogliono. Anche nell’ultimo turno di Champions League ha mostrato al mondo di che pasta sia fatto.

Velocità, dribbling e gran tiro: in un’azione in cui ha messo in scena tutto il suo bagaglio ha trovato il gol, permettendo alla sua squadra di pareggiare il match e di credere ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

Non sarà facile ma con Mykhailo Mudryk in campo, lo Shakhtar Donetsk avrà certamente più possibilità. E’ lui l’astro nascente del calcio ucraino. La guerra prosegue ma il pallone è tornato a rotolo per dare una speranza al suo popolo. In questo periodo stanno emergendo tanti talenti e il più cristallino è certamente quello del classe 2001.

Come scritto, se ne sono accorti davvero in tanti. In estate era stata la Juventus a muovere passi concreti per il giocatore ma ora sembra già tardi. Il prezzo di Mudryk è volato alle stalle. Ce lo ha raccontato, ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, Carlo Nicolini, vice del direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk. Servono più di 100 milioni per convincere gli ucraini a cederlo. Serve un’offerta shock per lasciarlo partire già a gennaio, anche perché gli arancioni non hanno necessità di vendere.

Calciomercato Juventus, l’erede di Sheva sempre più lontano: assalto francese

Nicolini ha praticamente escluso la possibilità di un approdo in Italia (offerte troppo basse). Ci sono le solite squadre sulle tracce di Mudryk: dal Real Madrid, passando per le inglesi e il solito Psg. Secondo Sport.fr, Luis Campos sarebbe stato rapito dalle qualità dell’ucraino, tanto da volerlo portare sotto la Torre Eiffel già durante il calciomercato di gennaio. Una notizia che non renderà felice la Juventus di Massimiliano Allegri ma che potrebbe far felice il Milan. Mudryk, d’altronde, gioca sulle stesse zolle in cui si muove Rafael Leão. Un suo acquisto, di fatto, allontanerebbe il campione portoghese da Parigi. Il rinnovo con il Milan non è stato fatto ma non dover competere con il Psg sarebbe certamente importante.