Juve tra Champions e l’inchiesta: annuncio ufficiale di Agnelli

La Juventus sta vivendo un momento complicato tra campo e inchiesta Prisma: Andrea Agnelli ha parlato ai dipendenti

È un momento estremamente delicato per la Juventus, con problematiche che si dipanano sia sul campo sia extra-campo con l’Inchiesta Prisma della Procura di Torino. Questa mattina Andrea Agnelli ha indetto una riunione con i dipendenti e ha parlato di quanto sta succedendo.

L’eliminazione ai gironi dalla Champions League fa sicuramente molto rumore e rischia di avere delle conseguenze importanti anche sulla guida tecnica. Riuscire a completare la stagione sportiva nel migliore dei modi è la priorità assoluta del club piemontese che, però, deve fronteggiare anche l’inchiesta della Procura di Torino. Una tempesta perfetta, tra campo e aule di tribunale, che sta colpendo la ‘Vecchia Signora’ e che ha convinto Andrea Agnelli della necessità di un confronto diretto con i dipendenti della Juventus. Ecco cosa ha detto il Presidente bianconero questa mattina.

Juventus, Agnelli rassicura i dipendenti: “Abbiamo agito nel rispetto delle norme e delle leggi”

L’inchiesta Prisma della Procura di Torino prosegue, tra plusvalenze e presunti falsi in bilancio, con la Juventus pronta a difendersi da ogni accusa. Tante le voci che si rincorrono e che continuano a scuotere l’ambiente bianconero: dalla famigerata Carta Ronaldo alla richiesta degli arresti domiciliari per Andrea Agnelli. Insomma, mai come ora è necessario fare un po’ di chiarezza in casa Juve e il Presidente bianconero questa mattina ha deciso di metterci la faccia. Andrea Agnelli ha voluto rassicurare i dipendenti della società, parlando anche davanti allo staff tecnico di Massimiliano Allegri.

Come riportato da ‘Sky Sport’, Agnelli ha dichiarato: “La Società è convinta di avere sempre agito nel rispetto delle norme e delle leggi che regolano le materie finanziarie, come nella prassi dell’industria del calcio”. Una messaggio distensivo riguardo alle notizie che rimbalzano su social e giornali nelle ultime settimane. Il presidente della Juventus ha ribadito anche l’unione e la compattezza della società in questo momento delicato: ricordiamo che sono 16 gli indagati all’interno della Juventus da parte della Procura di Torino. Mentre impazza la tempesta, tra campo e procura, Andrea Agnelli ha voluto ribadire la propria presenza e tranquillizzare i dipendenti.