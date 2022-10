Calciomercato Milan, Tonali via e sostituto a zero

Il centrocampista di Lodi è uno dei pilastri della squadra di Pioli ma anche fra i più ambiti sul mercato. Possibile blitz dalla Premier

Dici Tonali e dici, in larga parte, Milan. Il centrocampista di Lodi è uno dei capisaldi della squadra di Pioli che a Zagabria ha disintegrato la Dinamo avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di Champions. Due assist, per l’uno a zero di Gabbia e il tris di Giroud, portano la firma del numero 8 rossonero che a settembre ha rinnovato il contratto fino al 2027.

Calciomercato Milan, Klopp vuole Tonali

“Siamo consapevoli delle nostre qualità, ed abbiamo tutte le carte in regola per superare il turno – ha detto ieri Pioli dopo il poker rifilato ai padroni di casa – Questo sì che sarebbe uno step. Pensiamo al Torino, poi avremo il tempo di preparare la gara con il Salisburgo. Viviamo un buon momento”. Al Milan basterà un pari in casa con gli austriaci per accedere alla fase ad eliminazione diretta: “Dovremo giocare da Milan, senza entrare in campo con la speranza che possa bastare un pareggio”.

Pioli s’aggrapperà pure a Tonali per superare il girone e conquistare un traguardo fondamentale sul piano sportivo come sotto l’aspetto economico. Più soldi nelle casse, più mercato di un certo tipo. A tal proposito, occhio però alla situazione legata proprio all’ex Brescia. ‘Express’ rilancia il forte interesse nei suoi confronti da parte di Jurgen Klopp, con il Liverpool disposto ad accontentarlo nella prossima estate. I ‘Reds’ intendono dunque partire all’assalto del cartellino di Tonali che oggi può valere almeno 50 milioni di euro, cifra del tutto alla portata del club inglese.

Milan, Keita a zero e via libera a Tonali-Liverpool

La stessa fonte sostiene che il Milan sarebbe più disponibile alla vendita di Tonali ai ‘Reds’ qualora riuscisse a ingaggiare a costo zero il ventisettenne ivoriano Naby Keita, in scadenza… Con lo stesso Liverpool al quale mesi fa ha già strappato – sempre ‘gratis’ – Divock Origi. Ai box da inizio stagione per un infortunio, Keita è da tempo nel mirino di Maldini e Massara oltre che della Juventus.