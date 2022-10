Pioli non si accontenta ed avvisa i suoi: “Non dovremo farlo”

Milan, le parole di Stefano Pioli nel post partita della sfida con il Dinamo Zagabria. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rossoneri.

Dopo la vittoria del Chelsea, il Milan aveva a disposizione soltanto un risultato per evitare di presentarsi all’ultimo giornata con il timore di dover fare troppi calcoli. I rossoneri non se lo fanno ripetere due volte, annichilendo la Dinamo con un rotondo 0-4, dando sempre la sensazione di avere in pugno la contesa. Nel post partita, Stefano Pioli ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky:

GARA – “Inizio difficile, perché ci hanno sorpreso ma poi ci siamo sistemati. Una bella vittoria, senz’altro: una bella partita, ma dobbiamo fare un altro passo, e ci proveremo difronte ai nostri tifosi. Step in avanti? Sì, ormai la squadra è abituata a lavorare in questo tipo di partite decisive. Siamo consapevoli delle nostre qualità, ed abbiamo tutte le carte in regola per superare il turno. Questo sì che sarebbe uno step. Pensiamo al Torino, poi avremo il tempo di preparare la gara con il Salisburgo. Viviamo un buon momento.”

SALISBURGO – “Dovremo giocare da Milan, senza entrare in campo con la speranza che possa bastare un pareggio, non credo sia la mentalità giusta e non è il nostro modo fi affrontare le partite.”

FASI DI CRESCITA “Mi porto via tante situazioni positive e tante occasioni in cui possiamo far meglio: possiamo concedere meno ed essere più compatti. La crescita dei singoli fa automaticamente crescere il collettivo.

BIVIO – “Credo che la partita bivio sarà il Salisburgo, uno step che ci permetterebbe di fare meglio dello scorso anno.”