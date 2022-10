Rimpianto delle italiane e mattatore della Juve: Enzo Fernandez raddoppia

Enzo Fernandez è passato in pochi mesi dall’essere snobbato dalle italiane ad essere uno dei migliori centrocampista d’Europa

Quando un giocatore brilla nel campionato argentino merita sempre grande attenzione, quando lo fa con la maglia del River Plate ne merita almeno il doppio. I ‘Millonarios’ sono uno dei migliori settori giovanili del globo e Enzo Fernandez ce lo ricorda ogni volta che mette piede in campo.

Il centrocampista argentino classe 2001, che ieri sera è stato tra i protagonisti dell’eliminazione della Juventus dai gironi di Champions League, può rappresentare un vero e proprio rimpianto per i club italiani. Questa estate il suo profilo era stato offerto a diverse società nostrane, come raccontato ampiamente su Calciomercato.it: in particolare, è stato il Milan a farci più di un pensiero. L’interesse dei club italiani, però, non è stato sufficiente da soddisfare la richiesta del River Plate per il proprio gioiellino e la concorrenza lo ha portato a via. Ad aggiudicarselo ci ha pensato il Benfica di Rui Costa che, consapevole della portata dell’investimento, ha deciso di consegnare 10 milioni più 8 di bonus al club di Buenos Aires per portare Enzo Fernandez a Lisbona. Ora, però, il suo valore è praticamente raddoppiato.

Scommessa vinta dal Benfica: ora Enzo Fernandez vale il doppio

In soli tre mesi di gioco, Enzo Fernandez ha spazzato via tutti i dubbi sui possibili tempi di adattamento al calcio europeo: adesso è uno dei migliori prospetti al mondo a centrocampo ed il suo valore è raddoppiato. Per riuscire a strapparlo dal Benfica, al momento, potrebbe essere necessaria una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un’altra scommessa vinta da Rui Costa e dalla dirigenza lusitana, che negli ultimi anni sta lavorando in maniera straordinaria ed è arrivata ad essere una vera e propria eccellenza.

Il futuro di Enzo Fernandez è sempre più roseo e anche al prossimo Mondiale potrebbe avere un ruolo da protagonista. La Juventus, poi, potrebbe andare incontro ad una doppia beffa: le difficoltà a centrocampo di Leandro Paredes mettono a rischio la sua convocazione, le prestazioni di Enzo Fernandez potrebbero convincere Scaloni a puntare su di lui. Insomma, la vittoria del Benfica sui bianconeri rischia di essere totale: sul campo e anche come programmazione e scelte societarie. Enzo Fernandez da una parte, Leandro Paredes dall’altra, sono la fotografia delle due società al momento.