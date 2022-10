Accetta l’offerta della Juventus: top player a cifra pazzesca

Calciomercato Juventus, intrigo pazzesco: la proposta messa sul piatto dai bianconeri sarebbe quella giusta per ottenere il via libera.

Definire difficile l’inizio di stagione della Juventus sarebbe solo un eufemismo. I bianconeri stanno riscontrando difficoltà titaniche a proporre trame di gioco interessanti. L’acquisto di Angel Di Maria, fino a questo momento, ha deluso le attese.

“El Fideo” si sarebbe dovuto configurare come il colpo da 90 in grado di far svoltare definitivamente un reparto privato – per scelta tecnica – dell’estro di Paulo Dybala. Ed invece, tra infortuni e prestazioni incolori, l’ex esterno offensivo del Psg non è riuscito ad imprimere quel sigillo che tutti i tifosi della “Vecchia Signora” si auspicavano. Stando così le cose, non sono esclusi colpi di scena sul mercato a stretto giro di posta. Cherubini potrebbe entrare nell’ordine di idee di puntellare nuovamente la zona offensiva, per mettere Vlahovic nelle condizioni ideali per esprimere le sue qualità. A tal proposito, occhio alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, intrigo Hazard: cosa sta succedendo

Stando alle indiscrezioni riferite da El Nacional, infatti, la Juventus si sarebbe portata avanti per l’acquisto a titolo definitivo di Eden Hazard. L’avventura dell’attaccante belga con la maglia del Real Madrid sembra ormai essere giunta definitivamente al capolinea. L’ex attaccante del Chelsea non è mai riuscito a ripagare l’esoso investimento di cui Florentino Perez si è reso protagonista per portarlo alle Merengues. Legato ai Campioni d’Europa uscenti da un contratto in scadenza nel 2024, la prossima estate potrebbe essere quella risolutrice per la cessione dell’attaccante belga, per il quale i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto non più di 15 milioni di euro. Cifra irrisoria rispetto ai 160 milioni sborsati dal Real, ma che comunque consentirebbe agli spagnoli di cedere una pedina non considerata più centrale per lo scacchiere tecnico-tattico di Ancelotti.

Dalla Spagna dunque rilanciano questo tipo di scenario, anche se non sembra avere al momento riscontri concreti. Non è detto, però, che al materializzarsi delle giuste condizioni la “Vecchia Signora” possa effettivamente affondare il colpo. Vi terremo aggiornati.