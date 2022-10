Hazard sbarca in Serie A: intesa per gennaio

Hazard continua a non trovare spazio nel Real Madrid di Carlo Ancelotti: addio a gennaio e possibile trasferimento in Serie A. L’indiscrezione

“Ci sono stati momenti difficili, perché voglio giocare e non gioco. Mi sento bene al Real Madrid, gioco solo di meno. E quando gioco, gioco bene. È una situazione delicata perché voglio giocare di più”.

“So cosa posso fare quando gioco! Voglio graffiare il numero massimo di minuti e arrivare al Mondiale in forma”. Recentemente Eden Hazard si è espresso così sul suo momento al Real Madrid. Il belga non è più tornato sui livelli mostrati al Chelsea e, di fatto, salvo qualche sprazzo è ancora un oggetto misterioso in casa Blancos. L’attaccante, già chiacchierato nelle scorse sessioni di calciomercato, stavolta potrebbe davvero lasciare Madrid a gennaio. Anche Carlo Ancelotti ha commentato recentemente la situazione del giocatore: “Hazard è molto felice e spero continui così. Non mi aspettavo una prestazione così buona da parte sua, si impegna tantissimo ed è sempre motivato anche negli allenamenti. Ogni giocatore però conosce la sua situazione e il mio compito è spiegare cosa succede. Eden conosce benissimo la situazione al Real Madrid, c’è molta competizione per un posto in squadra”. Hazard è stato pagato dal club spagnolo ben oltre 100 milioni di euro, e nelle idee di Florentino Perez avrebbero dovuto raccogliere il pesantissimo testimone lasciato da Cristiano Ronaldo. Il belga, però, non è mai esploso a Madrid, tra continui infortuni e una condizione fisica mai ritrovata. Ora rappresenta un’importante occasione anche per la Juventus.

Calciomercato Juventus, occhi su Hazard per gennaio

Secondo quanto riportato da ‘okdiario.com’, la Juventus starebbero monitorando la situazione di Hazard e a facilitare un trasferimento a gennaio potrebbe essere l’eccellente rapporto tra Andrea Agnelli e Florentino Perez. La dirigenza dei ‘Blancos’ non si opporrebbe ad una sua partenza a gennaio e la Juve è alla finestra. Il principale ostacolo per i bianconeri è però rappresentato dall’elevato ingaggio attualmente percepito dal calciatore, che è ancora legato al Real con un contratto in scadenza nel giugno 2024. Staremo a vedere.