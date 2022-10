VIDEO CM.IT | Milan verso Zagabria: la scelta su Dest e Brahim Diaz

Le ultime da Milanello in vista della sfida di Champions League di domani sera contro la Dinamo Zagabria

C’era attesa per conoscere le condizioni di Brahim Diaz e Sergino Dest. I due calciatori sono usciti malconci dal match di sabato a San Siro contro il Monza. Contrattura al gluteo sinistro per lo spagnolo e un affaticamento per l’americano.

Come raccontato nel pomeriggio di ieri, gli esami del caso a cui si sono sottoposti hanno escluso lesioni. Oggi il trequartista e il terzino, però, non si sono allenati con il resto del gruppo. Come documentato hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra. La loro assenza per Zagabria non è ancora certa al 100%. Stefano Pioli insieme al suo staff valuteranno se portarli con sé. La partita è decisiva per il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League e il mister vuole pensarci bene. Qualche piccola speranza in più per Brahim Diaz rispetto a Dest ma tra poche ore sapremo la verità.

Milan, scelte obbligate per Pioli



Scelte forzate per Pioli in difesa. Come è noto non ci saranno Tomori squalificato, Thiaw, non inserito in lista, e gli infortunati Calabria e Florenzi. Dietro, senza il recupero di Dest, dunque non ci sono molte alternative: con Kalulu, Gabbia e Kjaer in campo insieme a Theo Hernandez. Tra i pali, chiaramente, Tatarusanu.

A centrocampo, dopo il turno di riposo torna Sandro Tonali al fianco di Ismael Bennacer. Ci sarà dal primo minuto, ovviamente anche Leao, apparso di ottimo umore nell’allenamento di rifinitura. Senza Brahim Diaz, Pioli è pronto a rilanciare De Ketelaere. In avanti c’è abbondanza con Giroud, Rebic e Origi disponibili. È il francese il favorito a giocare dal primo minuto. Per l’ultima maglia ballottaggio Krunic-Messias.