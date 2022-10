CM.IT | Pioli sorride a metà: le ultime su Dest e Diaz

Gli infortuni non lasciano in pace il Milan e il suo allenatore. Stefano Pioli rischia di presentarsi a Zagabria in emergenza totale.

Mike Maignan, Davide Calabria, Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers sono i giocatori attualmente in infermeria. Un’infermeria che rischia di affollarsi per via degli stop di Brahim Diaz e Sergino Dest.

Entrambi i calciatori si sono fermati ieri, nel corso del match contro il Monza. Per lo spagnolo una contrattura al gluteo sinistro; per il terzino, invece, un affaticamento. I due giocatori si sono sottoposti ai controlli del caso: come appreso da Calciomercato.it nessuna lesione sia per Dest che per Brahim Diaz.

La loro presenza a Zagabria, per la decisiva sfida di Champions League resta in dubbio. Domani sarà una giornata decisiva per entrambi. Allenamento alle 11.00 per conoscere la verità. Stando a quanto filtra da Milanello, sono maggiori le possibilità di recupero del numero dieci.

Milan, scelte obbligate per Zagabria

Senza Dest, il reparto difensivo sarebbe davvero in emergenza. La squalifica di Tomori e l’assenza di Thiaw, non inserito in lista Champions, rendono la situazione ancora più complicata. Stefano Pioli potrebbe così schierare Kalulu, Gabbia e Kjaer insieme a Theo Hernandez, davanti a Tatarusanu.

Se Brahim Diaz non dovesse recuperare completamente, verrebbe rilanciato De Ketelaere, chiamato a riscattarsi dopo la prestazione negativa di ieri. Pronti a tornare dal primo minuto Rafael Leao e Olivier Giroud. A centrocampo Bennacer ritrova Tonali. Per l’ultima maglia sfida a due tra Krunic e Messias.