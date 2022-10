Non solo Brahim Diaz, Pioli annuncia un altro infortunio

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il roboante successo a San Siro contro il Monza di Palladino

Il Milan batte il Monza e vola in testa insieme al Napoli a 26 punti. La squadra lombarda ha agganciato i rivali azzurri, che domani sera affronteranno la Roma di José Mourinho tra le mura giallorosse dello Stadio Olimpico. Altra prestazione convincente da parte dei rossoneri, con la doppietta di Brahim Diaz nel primo tempo da sottolineare.

Lo spagnolo, però, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco anticipatamente, a causa di un problema muscolare. Su questo tema e non solo si è espresso mister Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nel post gara. L’allenatore, dal canto suo, non è soddisfatto al 100% di quanto visto stasera: “Vittoria difficile, il Monza gioca bene e lo sapevamo. Potevamo gestire meglio la palla a un certo punto, ma nel complesso è andata bene. La squadra ha rischiato poco e costruito molto. Tutto molto positivo, tranne qualche errore che non ci permette di gestire al meglio la gara”.

BRAHIM DIAZ: “La posizione che gli piace di più è quella sul centro-destra. Oggi doveva stare un po’ più alto, perché pensavano che il Monza fosse poi aggressivo. Quando sta bene Brahim Diaz si vede, gli avversari fanno fatica a tenerlo. Ha avuto un affaticamento muscolare, lui come Dest. Speriamo non sia nulla di grave per entrambi”.

DE KETELAERE: “Se deve prendersi qualche rischio? È vero, ma ci dimentichiamo che è solo qualche mese che è con noi, mentre per Brahim Diaz è il terzo anno. Ha qualità, deve pensare per incidere molto nella nostra fase offensiva. Lo sa anche lui, è intelligente. È un percorso che necessita di tempo. Arriverà ai suoi livelli che sono sicuramente alti”.

MESSIAS: “Ha dovuto fare tutta la fascia e lo ha fatto con quantità e anche qualità. Ha uno spirito di sacrificio incredibile ed è molto importante per la squadra”.

Milan-Monza, Pioli: “La parola turnover non mi piace”

GOL SUBITI: “È dovuto a qualche disattenzione sicuramente, anche oggi sul gol di Ranocchia. Noi cerchiamo comunque di migliorare andando avanti con i nostri principi, che ci danno ottime soluzioni”.

SPIRITO DI SACRIFICIO: “A voi piace il termine turnover, a me no. I giocatori sanno che ho tanti titolari a disposizione. Avrei fatto più rotazioni senza tutti gli infortuni anche nelle altre partite, visti i tanti impegni. Non è turnover, ho messo in campo una squadra forte. E loro sono pronti, perché si allenano in modo splendido”.