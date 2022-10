Pioli ha le idee chiare: c’è la sorpresa al suo fianco

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della quinta partita della fase a gironi di Champions League

Il Milan è volato a Zagabria per giocare il quinto match della fase a gironi di Champions League, contro la Dinamo. Un match da non perdere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Stefano Pioli, in conferenza stampa, presenta la partita, a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio.

Le dichiarazioni raccolte da Calciomercato.it: “Se vogliamo qualificarci domani dobbiamo fare un risultato positivo – afferma il tecnico rossonero -. Non abbiamo bisogno di rabbia ma di concentrazione e lucidità. La Dinamo è un avversario difficile soprattutto qui. La squadra arriva bene a questa partita. Cosa serve per vincere? Devi giocare con continuità e rimanere dentro la partita. Non dobbiamo allungare le distanze che ci fanno perdere tante energie”.

Partita più importante – “Tutte lo sono, così la penso io e la squadra. Ogni partita l’affrontiamo come se fosse l’ultima. Di partite importanti ne abbiamo giocato tante. Non credo di dover motivare i miei giocatori perché sanno quanto valga questo match”.

Avversario – “La Dinamo riparte con velocità. Ha attaccanti di qualità, è una squadra completa e forte, bisogna prestare molta attenzione. Hanno dei valori”.

Milan-Dinamo Zagabria, le dichiarazioni di Rebic

Insieme a Stefano Pioli, in conferenza è intervenuto anche Ante Rebic. Proprio il croato, come scritto, può rappresentare la sorpresa della serata di domani. Il tecnico sta, infatti, pensando di schierarlo titolare a destra.

Le parole dell’ex Eintracht: “Perché i migliori croati giocano all’estero? E’ difficile raggiungere il massimo alla Dinamo e i migliori calciatori così vanno all’estero. Siamo pochi ma abbiamo tanto talento”.

Ambiente difficile – “Non sono stadi come in Italia, il campo sarà top”.