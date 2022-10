Rescissione e ritorno: UFFICIALE il ribaltone in panchina

Un importante allenatore ha ufficialmente cambiato panchina: c’è il ritorno immediato, arrivano i comunicati ufficiali da parte dei club

Lo start dei Mondiali si avvicina a grandi falcate e, dopo ormai diverse partite, è tempo di bilanci. Siamo in un’annata estremamente particolare, vista la presenza alquanto ingombrante della massima competizione per Nazionali. Da gennaio in poi, presumibilmente, tante cose potrebbero cambiare, di conseguenza era molto importante partire con il piede giusto in modo da percorrere fin da subito la retta via.

Non tutti, però, stanno riuscendo a dare già in queste settimane il meglio di sé, anzi. C’è chi attraversa periodi abbastanza complicati e le rispettive società si vedono costrette a dover prendere decisioni drastiche, al fine di raddrizzare il prima possibile la situazione. È quanto accaduto di recente, ad esempio, nel mondo Aston Villa: la pesante sconfitta dei ‘Villans’ subita per mano del Fulham in trasferta è costata carissimo a Steven Gerrard. Dopo il netto 3 a 0 da parte dei bianconeri, il club inglese aveva deciso definitivamente di esonerare il mister ex centrocampista, considerando ovviamente il cammino assai negativo. A sorpresa, prende il suo posto l’ormai ex allenatore del Villarreal Unai Emery, il quale torna ufficialmente in Premier League dopo l’esperienza sulla panchina dell’Arsenal.

Aston Villa, UFFICIALE: Emery è il nuovo allenatore

L’Aston Villa, infatti, ha versato nelle casse degli spagnoli i 6 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto. Emery, dal canto suo, si è convinto ad accettare tale proposta e ricominciare subito dall’Inghilterra. Di seguito il comunicato rilasciato dal Villarreal: “L’allenatore Unai Emery ha comunicato al Villarreal CF la decisione unilaterale di terminare il suo legame con il club. In questo modo, l’allenatore basco smetterà di farne parte e domani terrà una conferenza stampa d’addio ai tifosi. Il Villarreal CF vuole ringraziare Emery per il lavoro svolto e gli augura buona fortuna nella sua carriera sportiva“.

Questa, invece, la nota pubblicata dall’Aston Villa: “L’Aston Villa è lieta di annunciare la nomina di Unai Emery come nuovo capo allenatore del club – si legge -. Prenderà il posto vacante dal 1 novembre, dopo che le formalità riguardanti il suo permesso di lavoro saranno state completate”.