UFFICIALE | L’ultima sconfitta è fatale: esonero immediato

Ultima sconfitta fatale, il club non ha perso tempo e ha annunciato l’esonero: non è più l’allenatore

Esonerato, con effetto immediato. Neanche il tempo di commentare l’ennesima sconfitta che è arrivato l’annuncio del club.

Steven Gerrard non è più l’allenatore dell’Aston Villa. Lo ha ufficializzato la società londinese con uno stringato comunicato al termine della gara persa in casa del Fulham.

Il 3-0 è risultato fatale per l’ex centrocampista del Liverpool che paga un inizio di stagione molto incerto con due sole vittorie e il diciassettesimo posto in panchina: “L’Aston Villa può confermare che l’allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club con effetto immediato” si legge nella nota pubblicata dalla società.

Ora parte la caccia al successore con il toto-nome che già impazzava nei giorni scorsi. Candidati anche autorevoli per la panchina dell’Aston Villa: Tuchel e Pochettino tra gli allenatori che sarebbero stati contattati per prendere il posto del tecnico esonerato.

Calciomercato, Gerrard esonerato: le ultime sull’Aston Villa

Ora che Gerrard è stato esonerato, la ricerca di un nuovo allenatore entrerà nel vivo e nel giro di pochi giorni si avrà il nome del tecnico che dovrà guidare i Villans alla salvezza. La squadra londinese vive un momento particolarmente delicato: due punti nelle ultime quattro partite, nove in totale che significano 17esimo posto in classifica, in piena lotta per non retrocedere.

Non certo questa l’aspirazione del club ad inizio stagione ed allora ecco la svolta: via Gerrard e spazio ad un nuovo tecnico per provare a dare la svolta. L’Aston Villa sarà impegnato domenica alle 15 contro il Brentford e chissà se quella sarà anche la partita di debutto del nuovo allenatore.