Cristiano Ronaldo sempre più a fondo: l’elenco di pretendenti è assurdo

La carriera di Cristiano Ronaldo all’ennesimo bivio, stavolta obbligato, ma il numero di proposte arrivate per il portoghese è incredibile

Cristiano Ronaldo e il Manchester United, una storia d’amore finita male. Dopo aver conquistato il grande calcio con i Red Devils, la minestra riscaldata cucinata a Old Trafford è già diventata cattiva. Nella stagione del ritorno CR7 è stato il miglior bomber della squadra, ha ricevuto parechie critiche ma i numeri gli hanno dato ancora una volta ragione. E lo United ha fatto cose pessime, mancando la qualificazione in Champions League.

Già questo è stato un elemento decisivo della volontà di Cristiano Ronaldo di mettere fine alla sua seconda esperienza a Manchester. E la società, così come i tifosi, sono sembrati da subito d’accordo. Le indiscrezioni su una presenza troppo ingombrante nello spogliatoio sono state sempre più frequenti, ma ovviamente di smentite pubbliche ne sono arrivate a iosa. Ma mai convincenti. L’arrivo di ten Hag come nuovo manager era il preludio del crollo verticale di Ronaldo, accentratore e ‘prima donna’. Non a caso, quest’anno il portoghese ha fondamentalmente scaldato la panchina, entrando senza mai incidere o restando anche partite intere fuori. “Ma l’ho fatto per rispetto”, ha commentato ten Hag. Fino all’episodio ormai noto che risale alla sfida col Tottenham, in cui il 37enne di Madeira si è rifiutato di entrare lasciando il campo prima della fine del match.

Cristiano Ronaldo, la prossima squadra è un rebus: non lo vuole nessuno

È stata quella la fatidica goccia, per quanto la separazione tra le parti fosse ormai scontata. In questo caso lo sarà già a gennaio, dal momento che la situazione è precipitata raggiungendo un punto di non ritorno. Ma Ronaldo è un giocatore complicato da piazzare, in Inghilterra si è tornato a parlare addirittura di Chelsea e di un contratto da sei mesi con opzione per il secondo anno. Tutti rumours, indiscrezioni, che però secondo ‘ESPN’ non hanno conferma. Al contrario, al momento la fila per ingaggiare Cristiano Ronaldo sarebbe praticamente deserta.

Anche se lo United ha comunicato ai possibili acquirenti di essere disposto a lasciarlo andare a zero. L’unica pretendente sarebbe l’Al-Hilal, squadra dell’Arabia Saudita. Anche le squadre turche si sarebbero dimostrate fredde nonostante la disponibilità eonomica a livello di ingaggio. Il Manchester a questo punto spera in un Mondiale all’altezza che possa rivalutare la bontà dell’affare Cristiano Ronaldo agli occhi di certi club.