Ronaldo e l’ennesimo colpo di scena: rescissione immediata e contratto shock

La questione Ronaldo rimane al limite al Manchester United: spunta l’ennesimo scenario clamoroso per CR7

Se c’è in questo momento una parte di appassionati e tifosi molto critici nei confronti di Cristiano Ronaldo, di certo i tantissimi fan del campione di Madeira saranno tristi e amareggiati per la piega che sta prendendo la sua carriera. Sì, perché la storia meravigliosa di CR7 sembra stia precipitando in una sorta di baratro calcistico. L’avventura bis con il Manchester United è un disastro totale, l’ultimo episodio ha segnato la rottura definitiva.

L’ennesima panchina di Ronaldo col Tottenham, a cui stavolta si è aggiunto il rifiuto di entrare in campo nella parte finale del match e l’immediato rientro negli spogliatoi prima del triplice fischio. Risultato: multa ed esclusione dai convocati per la partita col Chelsea. Intanto lo United di ten Hag sembra stia ingranando, non avendo bisogno del portoghese. È stato il punto di non ritorno, l’addio è scontato e in teoria dovrebbe consumarsi già a gennaio. Difficile pensare che le parti aspettino ancora. Piazzare un nome del genere è comunque molto complicato, sia per ‘ingombro’ del personaggio che economico. Un aiuto a entrambi potrebbe arrivare da una storica rivale dei Red Devils.

Cristiano Ronaldo, rescissione e nuova avventura da sei mesi

In questi mesi sono stati accostati tanti club a Ronaldo, dal Napoli alla Roma, passando per l’Atletico Madrid e il ritorno allo Sporting, ma anche Mls ed Emirati. E poi anche il Chelsea, stuzzicato da un colpo mediatico di questa portata ma che non vedeva d’accordo Thomas Tuchel. Ora il manager tedesco non c’è più, sostituito da Potter, e in Inghilterra rilanciano proprio un nuovo assalto dei Blues. Secondo ‘Sunday World’, l’idea sarebbe quella di un contratto molto particolare, ovvero un contratto di sei mesi da gennaio fino al termine della stagione. Un accordo che permetterebbe alle parti di sedersi a giugno e discutere un eventuale rinnovo per la seconda stagione.

La dirigenza del Chelsea è ancora convinta della bontà del colpo Ronaldo, a livello mediatico e non solo. La forza di CR7 non può comunque essere messa in discussione e dopo che in esstate è stato offerto dai suoi agenti, i Blues stavolta sarebbero tentati seriamente da questa ipotesi. Una soluzione ideale per tutte le parti in causa, con una delle ipotesi sul tavolo che vede anche una risoluzione contrattuale tra il portoghese e lo United. Con tanto di disponibilità da parte dell’ex Juve a ridursi un po’ lo stipendio.