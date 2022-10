Blitz di Ausilio: l’Inter studia quattro nuovi colpi

L’Inter non molla sul calciomercato e va alla ricerca di nuovi colpi importanti per gli equilibri di Simone Inzaghi. Blitz di Piero Ausilio

L’Inter è in netta ripresa dopo un inizio di stagione complicato e che non ha riservato molte gioie per i nerazzurri.

Poi, però, le cose sono cambiate, con la doppia prova positiva contro il Barcellona e due vittorie consecutive in Serie A. Stasera c’è la Fiorentina da affrontare per dare seguito al momento, ma non sarà facile strappare tre punti in un campo così complicato. La Beneamata, intanto, pensa anche al calciomercato, alla ricerca di colpi che potrebbero essere decisivi per ampliare la rosa di Simone Inzaghi. E la dirigenza si è già mossa in tal senso negli ultimi giorni.

Missione di Ausilio in Spagna: quattro nomi nel mirino

Piero Ausilio è volato in Spagna per assistere al match tra Siviglia e Valencia. Il dirigente dell’Inter era sugli spalti del Sanchez Pizjuan, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, per valutare quattro calciatori che potrebbero fare molto comodo ai nerazzurri. Si tratta di José Angel Carmona, difensore centrale del Siviglia, Gonzalo Montiel, Thierry Correia e José Gaya, soprattutto. Il laterale spagnolo potrebbe sostituire Robin Gosens se l’ex Atalanta dovesse partire e potrebbe dare nuovo vigore alla batteria degli esterni, rimasta orfana di Ivan Perisic, a partire da giugno scorso. Su Gaya, il cui contratto scade nel 2027, l’Inter però non è sola. La Beneamata, infatti, dovrà fare i conti anche con la concorrenza della Juventus, che vuole ugualmente rinforzarsi in quella zona di campo.