Effetto domino: la Juventus si assicura il sostituto di Alex Sandro

Possibile effetto domino sul fronte terzini: la Juventus si assicura il sostituto di Alex Sandro. Tutti i dettagli

“Se il prossimo anno sarò ancora alla Juve? Dipende dalla società, il rinnovo non posso farlo da solo. Io penso sempre nel presente, però è stato un piacere giocare nella Juve e lo sarà sempre”.

Negli scorsi giorni Alex Sandro si è espresso così sul suo futuro. Il terzino brasiliano, come noto, è in scadenza di contratto a giugno e, salvo sorprese, non dovrebbe rinnovare con il club bianconero nonostante la sua volontà di proseguire a Torino. La dirigenza avrebbe infatti deciso di cambiare anche sulla fascia sinistra e di affidarsi ad un nuovo titolare. In questo senso, sono già diversi i nomi accostati ai bianconeri, da Grimaldo a Gayà. “Ho sempre detto che al Valencia sono più che felice. Questa è casa mia, qui ho tutto e ho sempre voluto giocare in questa squadra. Futuro? Non penso a nient’altro che a restare al Valencia per ancora tanti, tanti anni”, aveva dichiarato il terzino, che è però entrato nel suo ultimo anno di contratto senza aver ancora raggiunto un accordo con il club spagnolo. È nella stessa situazione Grimaldo: il laterale è in scadenza col Benfica e per lui si è addirittura parlato di un possibile tentativo anticipato della Juventus per portarlo subito a Torino nel mese di gennaio. Occhio al possibile effetto domino nelle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juve, effetto domino Bernat: due piste per il post Alex Sandro

Secondo quanto riportato da ‘Media Foot’, sarebbe arrivata al capolinea l’avventura di Bernat al Paris Saint-Germain. Il terzino è chiuso da Nuno Mendes e potrebbe lasciare Parigi già a gennaio per cercare maggiore spazio e un nuovo ruolo da protagonista altrove. Due le ipotesi per il giocatore: il Valencia, dove milita proprio Gayà, obiettivo dei bianconeri, e il Benfica di Grimaldo. L’eventuale trasferimento dell’ex Bayern Monaco spianerebbe così la strada alla Juventus per uno tra Gayà o Grimaldo. Cherubini è alla finestra. Staremo a vedere.