Rientro posticipato, anche Bayern Monaco-Inter a rischio

Si avvicinano due sfide decisive per l’Inter in Champions League e arriva la notizia di un rientro posticipato: il big match è a rischio

Inizia un periodo molto importante per la stagione dell’Inter. I nerazzurri infatti sono chiamati a risalire la classifica in campionato e a ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions League, tutto in meno di un mese. Si inizia da domani contro la Fiorentina all’Artemio Franchi, per poi passare dalla fondamentale sfida contro il Viktoria Plzen, che può regalare la matematica qualificazione agli ottavi alla squadra di Inzaghi.

Il girone di Champions League poi si chiuderà con il big match contro il Bayern Monaco, in programma il prossimo primo novembre. Per il big match contro i bavaresi però potrebbe non arrivare il recupero di un giocatore fondamentale. Il recupero procede a rilento e salterà le prossime due partite.

L’annuncio di Nagelsmann sul rientro di Neuer: big match con l’Inter a rischio

L’infortunio alla spalla di Manuel Neuer potrebbe richiedere più tempo del previsto. Il portiere tedesco si è infortunato dopo la partita contro il Borussia Dortmund dello scorso 8 ottobre, ma ancora non ha recuperato la migliore forma.

Nella conferenza stampa prima della partita contro l’Hoffenheim, il tecnico Julien Nagelsmann ha svelato: “Neuer non penso sia in pericolo per il Mondiale, l’articolazione della spalla è un punto un po’ delicato. Contro il Barcellona probabilmente non ci sarà, spero di riaverlo per la partita contro il Mainz”. Dunque almeno due partite ancora fuori per Manuel Neuer, che potrebbe rientrare a nella partita di campionato prima del big match contro l’Inter. Qualora non dovesse andare così il portiere tedesco potrebbe addirittura saltare la partita di Champions League, che si spera non risulti fondamentale per i nerazzurri, che possono strappare il pass per gli ottavi già contro il Viktoria Plzen. Dunque anche Nagelsmann ha il suo bel da fare con gli infortuni, mentre Simone Inzaghi continua ad aspettare Romelu Lukaku, che non ci sarà nemmeno contro la Fiorentina. Ricordiamo che il belga manca dallo scorso 26 agosto contro la Lazio.