Rapina nella villa di Theo Hernandez: ricostruzione choc

Grande paura in casa Theo Hernandez, malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione del terzino del Milan. Tutti gli aggiornamenti

Momenti di grande paura ieri sera in casa Theo Hernandez, a Cassano Magnago, comune in provincia di Varese dove abita il difensore del Milan. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’abitazione intorno alle 21, svaligiando l’abitazione.

Il terzino rossonero non era presente, ma in casa c’erano la compagna Zoe Cristofoli e il figlio della coppia, Theo Junior, di solo sei mesi. Grande choc e i momenti di paura per la coppia, dunque, anche e soprattutto per la presenza del bimbo. Da una prima ricostruzione, i banditi avrebbero fatto razzia nell’abitazione, portandosi via una refurtiva molto cospicua. Le indagini sono già in corso, con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza e della ricostruzione fornita dalla compagna del francese.

Milan, paura in casa Theo Hernandez: cos’è successo

Nella giornata di lunedì entrambi erano presenti al Gran Galà del Calcio AIC, con il rossonero che è stato premiato insieme ai compagni del Milan. Ieri lo choc in casa per la compagna. Si attendono ora sviluppi sulla vicenda.