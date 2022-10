ESCLUSIVO | Iervolino non ha dubbi: “Impresa Nicola più grande di quella di Pioli”

In esclusiva a Calciomercato.it il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato di Nicola e degli obiettivi della squadra

In esclusiva a Calciomercato.it è intervenuto il presidente della Salernitana Danilo Iervolino: dagli obiettivi della squadra per questa stagione alla posizione di Nicola, il patron granata parla a 360° e lancia anche un messaggio a Pioli.

OBIETTIVI – “Stiamo con i piedi per terra, cerchiamo di raggiungere la salvezza. E’ una squadra importante, che deve crescere, con giovani, tanti talenti. Restiamo con i piedi per terra e cerchiamo di fare bene in ogni stadio”

NICOLA – “Fiducia piena, è un grandissimo allenatore. Abbiamo elaborato con lui questo progetto, la squadra è stata costruita sulla sua idea quindi è assolutamente è con noi. Cercheremo di fare un anno importante, qualche partita ci fa riflettere come il 5-0 a Sassuolo ma non è mai stato in discussione”.

DIA – “Ce ne sono tanti di nuovi che stanno facendo bene, come Dia. Tutti i giovani sono promossi”.

Iervolino a CM.IT: “Impresa Nicola superiore a quella di Pioli”

INTER – “Perdere non è mai una cosa bella. E’ stata una partita aperta, non c’è da dire nulla, non è quello il campo in cui dobbiamo cercare i punti salvezza”.

NICOLA MIGLIOR ALLENATORE – “Dico di sì. Ha fatto tantissimo, ha fatto un’impresa incredibile. Pioli? Credo che l’impresa di Nicola sia per certi versi superiore”.