“Leao non vale 10 milioni l’anno”: la sentenza allontana il rinnovo

Il Milan fa i conti con la trattativa per il rinnovo di Leao ed intanto arriva la sentenza che fa discutere: 12 milioni netti a stagione

E’ il futuro di Rafael Leao a tenere banco in casa Milan. L’incontro avvenuto ieri tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del calciatore non ha cambiato di molto la situazione. C’è la volontà, reciproca, di andare avanti, ma anche la complicazione della distanza tra richiesta e offerta e della situazione pendente con lo Sporting.

E’ qui che si gioca la partita del rinnovo del talentuoso portoghese, finito nel mirino delle big del Vecchio Continente. Tutta Europa, o quasi, aspetta alla finestra che la trattativa tra il Milan e Leao salti per partire all’assalto. La clausola da centocinquanta milioni non garantisce la società rossonera che, non dovesse arrivare il prolungamento del contratto, in estate (se non già a gennaio) si ritroverebbe davanti ad un bivio importante: cederlo al miglior offerente oppure rischiare di perderlo a zero nel 2024. Un interrogativo che agita i sonni rossoneri ma al quale si affianca un altro: fin dove spingersi per accontentare le richieste economiche di Leao?

Calciomercato Milan, Capuano: “Leao non vale 10-12 milioni a stagione”

Il Milan è pronto a fare uno sforzo economico per venire incontro alle elevate richieste di ingaggio di Leao, ma senza spingersi oltre il dovuto. Su questo tema è intervenuto anche il giornalista Giovanni Capuano che su Twitter ha detto la sua sulla questione rinnovo Leao. “In ogni caso – il suo tweet – Leao non è un giocatore da 10-12 milioni netti a stagione. Non ancora”.

Una frase che ha, ovviamente, scatenato il dibattito con numerosi commenti tra chi è d’accordo con la valutazione fatta da Capuano e chi, invece, reputa Leao già pronto a percepire queste cifre. In mezzo c’è il Milan con la voglia di poter contare ancora sul forte portoghese e la necessità di non spingersi troppo oltre a livello economico. E dalla capacità di unire le due esigenze che potrà nascere l’accordo per il rinnovo oppure l’addio di Leao ai rossoneri.