Doppia offerta in arrivo: per Leao cambia tutto

Giornata cruciale per il futuro di Rafa Leao, in arrivo una doppia offerta superlativa per il portoghese che cambia tutto

Non è entrato direttamente nel tabellino, contro il Verona, ma con la solita accelerazione devastante ha propiziato l’autorete di Miguel Veloso che ha portato in vantaggio il Milan dopo meno di dieci minuti. Anche quando non si esprime ai massimi livelli per 90 minuti, Rafael Leao è sempre determinante per i destini dei rossoneri.

Dopo il contributo fondamentale dato allo scudetto dei rossoneri specialmente nella seconda parte dello scorso campionato, il portoghese si dimostra sempre più il giocatore in grado di spaccare gli equilibri in ogni partita. Fin qui, ‘solo’ 4 reti ma ben 8 assist nelle 13 gare disputate tra campionato e Champions League, a riprova della sua centralità nella squadra di Pioli e nella possibilità di essere sempre più incisivo nei destini futuri del Diavolo. Il futuro, per l’appunto, tiene banco nel suo caso e la giornata di oggi può essere non definitiva ma molto importante.

Milan, oggi nuovo incontro per il rinnovo di Leao: la doppia proposta in carriera

Un primo summit preparatorio tra il Milan e Leao ci sarebbe già stato ieri sera, al Gran Galà del Calcio. Oggi, tavola rotonda tra i rossoneri e l’entourage dell’attaccante portoghese, per provare a mettere le basi per un rinnovo che vorrebbero tutte le parti in causa. Il club di sicuro, il giocatore altrettanto. Leao ha trovato un ambiente ideale dove continuare a crescere ed esprimersi ad altissimi livelli. Il contratto in scadenza 2024, oltre al prolungamento, va comprensibilmente adeguato rispetto all’effettivo valore del portoghese, che oggi travalica di molto l’attuale ingaggio da meno di due milioni di euro. Ecco dunque che il Milan prepara una offerta di altissimo profilo. Anzi, una doppia offerta. Il pacchetto ‘base’ prevedrebbe un ingaggio da 7 milioni di euro, una proposta che lo porterebbe a un livello che non ha nessuno nella rosa milanista. Ma c’è di più. Il Milan potrebbe anche ‘contribuire’ al pagamento degli importi che esige lo Sporting nella famosa causa in corso con Leao. In tal caso, l’ingaggio potrebbe spingersi fino a 10-12 milioni di euro.