Incontro già questa sera: accelerata improvvisa per Leao

Svolta imminente per Rafael Leao con l’incontro di questa sera che può cambiare il futuro dell’attaccante portoghese

Cosa ne sarà di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è il dilemma primario del Milan. In scadenza di contratto nel 2024, l’ex Lilla sta discutendo con la società il rinnovo.

Un prolungamento necessario per mettere a tacere le tanti voci sul suo conto e per mettere il club rossonero in posizione di forza in una eventuale trattativa. Da tempo Maldini si professa ottimista, ribadendo la volontà del club e del calciatore di continuare insieme. Una volontà a cui però deve far seguito un accordo dal punto di vista economico e qui le cose diventano più complicate.

Il Milan però non molla e, come raccolto anche dalla nostra redazione, martedì ci sarà un vertice con l’entourage di Leao per discutere proprio del rinnovo. Una possibile svolta che potrebbe essere anticipata da un altro vertice che si terrà questa sera e che potrebbe preparare il terreno al summit di domani, favorendo magari un’intesa. A parlarne è il direttore sportivo rossonero Frederic Massara, questa sera presente al Gran Galà del Calcio, dove c’è anche lo stesso Leao, come documentato anche dagli inviati di Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: vertice già stasera

In attesa dell’incontro di domani, il Milan e Leao avranno un summit preparatorio già questa sera. Questo spiega Massara in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Sky’ in cui spiega di avere un appuntamento già questa sera con il papà dell’attaccante portoghese.

Sul rinnovo il dirigente rossonero ribadisce la fiducia e spiega che la volontà della società è “trovare una soluzione per andare avanti a lungo con Leao. Il padre è qui stasera, ci parleremo anche a cena”. Un appuntamento dal quale potrebbero uscire importanti novità sul futuro del talento portoghese. Cena stasera, incontro domani: per il rinnovo di Leao sembra essere arrivato davvero il momento della verità.