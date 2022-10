Due nuovi acquisti e un senatore che firma: Allegri cambia volto alla Juve

Allegri vuole uscire dalla crisi e può cambiare volto alla sua Juventus, prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Le mosse dell’allenatore bianconero

La Juventus respira dopo il fondamentale successo di sabato scorso nel derby contro il Torino e guarda con un filo di ottimismo in più alle prossime gare prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

La formazione di Allegri non è ancora guarita del tutto e per uscire definitivamente dalla crisi cercherà di affidarsi a due big della rosa del tecnico toscano. Federico Chiesa e Paul Pogba scalpitano e a breve ritroveranno il terreno di gioco per dare una mano ai compagni di squadra. Il più vicino al rientro è l’ex gioiello della Fiorentina, fermo dallo scorso gennaio dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio. La lunga fase riabilitativa e di recupero è ormai conclusa, con il numero 7 che già da qualche settimane è tornato ad allenarsi senza problemi con il resto del gruppo.

Tra oggi e domani Chiesa sosterrà un ultimo test alla Continassa, prima di avere finalmente il via libera dallo staff medico juventino. In caso di esito positivo, il classe ’97 dovrebbe già rientrare nella lista dei convocati di Allegri per l’anticipo di campionato in programma venerdì all’Allianz Stadium con l’Empoli. Chiesa dovrà ovviamente ritrovare col tempo la forma migliore, ma oltre ad alzare il livello tecnico dello scacchiere di Allegri offrirà anche diverse soluzioni tattiche al mister toscano. Tornante di fascia del tridente, o anche seconda punta di movimento alle spalle dell’amico Vlahovic. Più difficile invece vederlo a tutta fascia nel 3-5-2 considerando, oltre che le caratteristiche del giocatore, anche le alchimie tattiche di Allegri.

Juventus, Pogba e Chiesa per la svolta. Danilo ‘garanzia’ di rinnovo

Un altro recupero fondamentale per l’allenatore bianconero sarà ovviamente quello di Pogba, che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e a inizio novembre dovrebbe tornare disponibile nelle rotazioni dell’undici titolare. Fermo da fine luglio dopo la lesione al menisco del ginocchio, l’ex Manchester United è dovuto ricorrere all’intervento in artroscopia visto che la terapia conservativa non ha funzionato. Mezz’ala, interno di centrocampo o anche trequartista dietro la punta: Pogba è l’uomo chiamato a trascinare la Juve fuori la crisi e a permettere alla squadra di Allegri di compiere il salto di qualità per recuperare terreno in classifica. C’è grande curiosità per capire quali saranno le condizioni del francese al rientro e se sarà convocato da Deschamps per il Mondiale.

Praticamente due ‘nuovi’ acquisti Chiesa e Pogba per Allegri, che però perderà per circa tre settimane un pilastro difensivo come Bremer. Oltre che per capitan Bonucci, inevitabilmente ci sarà più spazio anche per Rugani e sopratutto Gatti, chiamato a dimostrare di poter valere una ribalta e una piazza come quella juventina. La garanzia di Allegri nel reparto difensivo si chiama comunque Danilo, leader in campo e nello spogliatoio della ‘Vecchia Signora’. Un jolly indispensabile per la formazione bianconera, con la dirigenza della Continassa che lavora anche al rinnovo di contratto del duttile difensore, attualmente in scadenza nel giugno 2024. Forse più di Bonucci, sarà il brasiliano a dover guidare la difesa di Allegri vista la pesante assenza di Bremer.