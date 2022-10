UFFICIALE Juve, Allegri è davvero nei guai: Inter a rischio

Pessime notizie per la Juventus dopo gli esami del giocatore brasiliano che starà fuori diverse settimane

Dopo la bella notizia della vittoria nel derby e dell’unione – almeno momentaneamente – ritrovata all’interno della squadra, arriva la tegola dall’infermeria. La Juventus dovrà fare a meno di un titolarissimo per diverse settimane, rischiandone l’assenza pure per la supersfida contro l’Inter.

Oggi Gleison Bremer ha svolto gli accertamenti di rito al J-Medical dopo l’infortunio riportato proprio contro il Torino e l’esito arrivato in questi minuti non è assolutamente positivo. “Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero”, recita la nota ufficiale bianconera. Il che vuol dire tre settimane di stop, con la Juve che non lo avrà a disposizione per le sfide in campionato contro Empoli e Lecce, ma soprattutto per quelle di Champions League decisive contro Benfica e PSG. La sua presenza a questo punto è a rischio anche per il big match attesissimo del 6 novembre tra Juventus e Inter.

Juventus, infortunio Bremer: UFFICIALE la data di rientro

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha reso noti i tempi di recupero di Gleison Bremer, quantificati in venti giorni. E tra venti giorni, precisi, all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Inter. In una delle domeniche più importanti e suggestive dell’intero campionato, visto che alle 18 si gioca il derby della capitale tra Roma e Lazio. Per il difensore brasiliano, infortunatosi nella sfida col Torino di sabato, si tratterà di una vera e propria corsa contro il tempo. Un recupero complicato che non è comunque da escludere.

La preoccupazione dei bianconeri però è soprattutto per le sfide di Champions con PSG e Benfica, che la squadra di Allegri è costretta a vincere per sperare in un miracolo. Il tecnico della Juve dovrà pensare a delle soluzioni particolari per la difesa. La direzione, con tutta probabilità, sarà quella di una coppia difensiva composta da Bonucci e Danilo, con il brasiliano ormai schierato spesso nel ruolo di centrale. Rugani e Gatti non possono offrire garanzie, per cui bisognerà fare di necessità virtù.