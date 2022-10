A Marassi arbitra Di Bello: brividi Roma dopo Napoli e rabbia Mou

A Marassi Sampdoria-Roma sarà arbitrata da Di Bello: ecco i precedenti con il direttore di gara

Cagliari-Roma 3-4, è il 1° marzo 2020, è l’ultima vittoria della squadra giallorossa con l’arbitro Di Bello. Un caso? Chissà. Fatto sta che con la pandemia per il club giallorosso sono cominciate le partite che il bancario di Brindisi ha diretto senza che Fonseca prima e Mourinho poi riuscissero più a vincere. E domani nella trasferta in casa della Sampdoria sarà proprio Di Bello a fischiare.

Napoli-Roma dello scorso aprile resta stampata nella testa dei tifosi romanisti e ancor più in quella di José Mourinho che in campo duellò dialetticamente con il direttore di gara e a fine partita (1-1 per la cronaca) usò parole pesanti: “In certe circostanze ho provato disagio ad essere lì, per Di Bello e Di Paolo (che era al Var)”. La Roma contestò un mancato rosso a Zanoli e un rigore non dato a Zaniolo su Meret. Zaniolo poi ammonito, tanto che Mou decise di sostituirlo: “Volevo finte la partita in 11”, il commento sarcastico del portoghese.

Con il bancario di Brindisi a dirigere, i giallorossi non vincono da due anni mezzo

Diciamo che con Pairetto, Di Bello è l’altro arbitro meno gradito alla Roma per questo biennio di precedenti non felici (due anni e mezzo per la precisione, visto che il successo a Cagliari risale a marzo 2020. Il terzo ‘scomodo’ potrebbe essere Aureliano, che nel novembre 2021 diresse un Venezia-Roma da brividi, assegnando ai lagunari un rigore che non c’era. Bene, Gianluca Aureliano da Bologna, professione avvocato, nella sfida di domani a Marassi contro la Sampdoria sarà al Var, dove purtroppo ha incasellato qualche “lettura” molto contestata (e di mezzo c’è un Milan-Roma di inizio anno).

I giallorossi cercano di continuare il filotto di risultati positivi in campionato dopo le vittorie ottenute con Inter e Lecce. E dal pareggio in Europa a casa del Betis hanno tratto qualche indicazione positiva, come per esempio l’impiego di Camara che domani potrebbe partire dal primo minuto. Insomma, oltre alla caccia al tris di vittorie in questa Serie A, la Roma cercherà di sfatare questa tradizione non proprio positiva con l’arbitro Di Bello.