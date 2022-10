Inzaghi ai detrattori: “Riesco a distinguere le critiche”. Segnale a Brozovic

L’Inter non sbaglia contro la Salernitana e si rilancia anche in campionato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi dopo il successo per 2-0 al Meazza

L’Inter dà seguito all’ottima prova di Barcellona e conquista i tre punti nel match casalingo contro la Salernitana, con Lautaro Martinez e Barella a griffare il 2-0 finale al Meazza.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per i nerazzurri, che si rilanciano per il vertice della classifica dopo il periodo negativo. Simone Inzaghi applaude la prova dei suoi giocatori intervenendo in conferenza stampa: “Oggi i ragazzi hanno fatto una grande partita, sempre in controllo, aiutandosi in campo nelle difficoltà. Abbiamo fatto una gara seria e con la massima concentrazione: non era assolutamente facile dopo Barcellona. Sono soddisfatto, da domani mattina però dobbiamo voltare subito pagina e pensare alla Fiorentina”.

SUPER CALHANOGLU – “Brozovic o Calhanoglu in regia? Non ci sono titolari a prescindere, da allenatore giocando ogni due giorni e mezzo vorrei averli tutti a disposizione. E’ un aspetto fondamentale e questo non è successo nell’ultimo periodo. Oggi è rientrato Correa, speriamo di recuperane altri in vista di Firenze”.

CONFRONTO SQUADRA – “I confronti ci sono sempre, con la squadra e la dirigenza. I ragazzi si sono parlati tra di loro: rimane quello che vedo in campo e oggi hanno fatto un’ottima partita. L’atteggiamento è fondamentale”.

CRITICHE – “Riesco a distinguere le critiche, quelle mosse nel modo giusto e quelle invece dettate da qualcuno. Non mi hanno dato fastidio: sono sempre focalizzato sul mio lavoro e sulla squadra. Conosco i ragazzi e so cosa possono darmi. Siamo l’Inter e siamo in ritardo in campionato. Però c’è il tempo per recuperare, siamo solo alla decima giornata”.

Inter-Salernitana, Nicola in conferenza: “Dobbiamo essere più strafottenti”

In conferenza stampa è intervenuto anche Davide Nicola, l’analisi del tecnico della Salernitana: “La sensazione è quella di aver incontrato una squadra dai valori importanti. La Salernitana non è comunque venuta a San Siro per timbrare il cartellino, abbiamo provato a crederci fino alla fine. L’unico appunto è nella lettura sul secondo gol: restando sull’1-0 potevamo creare i presupposti per trovare la giocata vincente. Oggi abbiamo perso, però c’è stato un passo in avanti sotto il profilo della prestazione rispetto all’ultima gara anche se l’esito è stato diverso. Abbiamo provato a giocarcela e abbiamo ancora margine di miglioramento. In certe momenti dobbiamo essere più strafottenti. Non cerchiamo solo il risultato, ma anche una crescita a tutto tondo sotto il profilo del gioco”.

SINGOLI – “Pirola è alla seconda partita da titolare, bisogna aspettarne la crescita ed anche eventuali errori. L’importante che ci sia sempre la volontà di apprendere. Sono giovani ma anche in grado di giocare in Serie A, devono fare solo la giusta esperienza. Discorso che vale pure per Daniliuc: bisogna aspettarlo e dargli tempo viste le qualità che ha a disposizione”.