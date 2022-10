CM.IT | Roma, le ultime su Zalewski tra rinnovo e sirene estere

L’esterno giallorosso classe 2002 vanta già 7 presenze con la maglia della Nazionale polacca. Il debutto a settembre di un anno fa, con Paulo Sousa Ct

Nicola Zalewski è uno dei migliori talenti della Roma di José Mourinho, ‘conquistato’ dal classe 2002 appena qualche mese dopo il suo arrivo nella Capitale. Non a caso il polacco ha vissuto una seconda parte di stagione da grande protagonista, partendo dal primo minuto nella finale di Conference League contro il Feyenoord vinta 1-0 grazie al sigillo di Zaniolo.

In quella da poco iniziata, il ragazzo nato a Tivoli si sta man mano riprendendo una maglia da titolare. In Europa League è partito sempre dall’inizio, tranne in Finlandia dove non ha giocato a causa di un affaticamento muscolare. Quella di ieri in casa del Betis è stata la terza consecutiva dal 1′, comprendendo il match di campionato contro il Lecce di domenica scorsa. Mourinho lo sta impiegando anche a destra, sfruttando la sua abilità con entrambi i piedi. Il legame del portoghese con Zalewski è molto forte, lo stesso si può dire di quello del ventenne con il club giallorosso, in cui è cresciuto e dove spera di rimanere a lungo. Pinto e i Friedkin sono d’accordo, vogliono tenerselo stretto ma stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it e svelate durante la trasmissione di Tv Play, al momento non sono in programma incontri per il rinnovo del contratto che nel dicembre di un anno fa è stato prolungato (con adeguamento) a giugno 2025.

Calciomercato Roma, Premier e non solo: Zalewski fa gola all’estero

Le qualità e le prospettive di Zalewski non sono però passate inosservate. Come appreso ulteriormente da CM.IT, l’esterno è finito nel mirino di diverse società straniere, in particolare inglesi. Per questo motivo non si può escludere l’arrivo di (ricche) offerte per il cartellino del ‘gioiello’ della Roma, che con la Nazionale polacca vanta già 7 presenze. Il debutto è avvenuto a settembre del 2021, con Ct Paulo Sousa il quale rimane un candidato all’eventuale post Allegri sulla panchina della Juventus.