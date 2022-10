Milan e Roma pietrificate: ha già firmato il contratto

Ormai i giochi sono fatti per Milan e Roma, che non possono più fare nulla per il futuro del centrocampista. È arrivata la firma sul contratto

Il calcio a volte sa essere spietato, altre decisamente no. E così storie, che diventano telenovele sul calciomercato, hanno anche il potere di stupire tifosi e addetti ai lavori.

Una di queste vede come protagonista Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha indubbie qualità tecniche, ma anche forza nelle gambe e caratteristiche che lo rendono un calciatore moderno e appetibile per le maggiori big internazionali. L’Italia si è fatta sotto in diverse occasioni per prenderlo dall’Aston Villa, ma gli assalti non sono andati a buon fine. Pensate a Milan e Roma che per diversi mesi hanno cercato il classe 1998 per il loro centrocampo, prima di dirottare l’attenzione su altri obiettivi. Se i rossoneri hanno preferito restare com’erano e inserire solo Pobega per sostituire Kessie, i giallorossi sono riusciti a centrare grossi obiettivi quali Wijnaldum e Matic. Mourinho è stato accontentato, ma comunque i radar dei due club italiani non si sono mai spenti per verificare la fattibilità dell’operazione Douglas Luiz. Ora entrambi dovranno arrendersi all’evidenza delle cose.

L’Aston Villa ha blindato Douglas Luiz, con buona pace di Milan e Roma

Qualsiasi congettura futura ora non potrà avere seguito. Infatti, il centrocampista brasiliano ha messo a tacere le voci sul suo futuro, firmando il rinnovo di contratto con l’Aston Villa. La notizia è stata pubblicata direttamente dal club inglese sul suo sito ufficiale. Ecco il comunicato che ha lasciato a bocca asciutta Milan e Roma: “L’Aston Villa è lieto di annunciare che Douglas Luiz ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Il 24enne centrocampista è arrivato a Villa nell’estate del 2019 e ha accumulato oltre un centinaio di presenze in bordeaux e blu. Nazionale brasiliano, Luiz ha vinto la medaglia d’oro con il suo paese alle Olimpiadi del 2020″. Niente da fare, dunque, sul calciomercato, come tante storie d’amore solo pensate e che non arrivano mai a concretizzarsi.