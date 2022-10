TV PLAY | “Mossa intelligente”: l’offerta dell’Inter che ‘spazza’ via il Psg

Fabrizio Biasin è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play per parlare della situazione Inter: novità in vista

Se la Juventus è ancora in piena crisi, l’Inter è riuscita a voltare pagina. Il pareggio contro il Barcellona conferma che per i nerazzurri il peggio è ormai alle spalle.

Inzaghi ha ripreso in mano le redini della squadra e i calciatori hanno risposto, sfoderando al ‘Camp Nou’ una prestazione quasi perfetta. Il risultato sono gli ottavi di Champions praticamente ipotecati e un campionato che può vedere l’Inter ancora protagonista. Anche di questo ha parlato a Calciomercato.it su Twitch Tv Play Fabrizio Biasin. Il giornalista è partito proprio dal nuovo slancio preso dalla formazione nerazzurra: “E’ venuta fuori dal momento difficile grazie al contributo di tutti. Grazie alle scelte di Inzaghi, ai giocatori, ad una dirigenza che si è fatta sentire parecchio. La squadra perfetta non esiste, ma servono uomini in grado di uscire dai momenti complicati. Inzaghi, Marotta, Ausilio, Barella, SKriniar: due settimane fa si sono guardati in faccia per cambiare la situazione”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Skriniar capitano mossa intelligente”

Dal campo al mercato, con le voci sulla cessione di Gosens, in gol proprio contro il Barcellona: “Non ho notizie, si tratta di semplici voci rumors senza nulla di concreto. Per il tedesco serve fare una riflessione: se ci si aspetta che giochi come Perisic, non si è capito niente. Se, invece, si aspetta che faccia ciò che faceva con l’Atalanta allora ci siamo”.

Ma l’argomento più importante riguarda il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. A questo proposito si moltiplicano i segnali positivi dopo un’estate passata con la certezza che sarebbe stato venduto. Biasin sul difensore dice: “Skriniar capitano è una mossa intelligente. Intanto se la merita. Un po’ perché ha iniziato male anche perché distratto da quanto successo in estate e aveva bisogno di certezze. L’Inter non può pareggiare le offerte economiche del PSG, ma può offrire quella cosa lì: magari non vale milioni di euro o magari sì. Non sarà semplice rinnovarlo – conclude – ma può essere un fattore per andare verso una chiusura positiva“.