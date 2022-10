Il gesto immortalato dalle telecamere: per Skriniar arriva la firma

Dalla bella prova di Barcellona arriva un’altra buona notizia per l’Inter: il rinnovo del difensore slovacco ora è più vicino

L’Inter è rinata. Il pareggio di Barcellona dimostra che la squadra di Inzaghi si è messa alle spalle il periodo complicato. Il tecnico nerazzurra aspetta ora il ritorno di Lukaku e intanto si gode la quasi certa qualificazione agli ottavi di Champions.

Un traguardo che sa di impresa, considerando il girone in cui era stata sorteggiata l’Inter e l’inizio decisamente orribile della squadra contro il Bayern Monaco. Ora basterà vincere contro il Viktoria Plzen per certificare l’accesso agli ottavi di finale ed allora il traguardo sembra proprio ad un passo.

Ma le buone notizie per Inzaghi arrivano anche extracampo. Dopo settimane di voci e trattative, per Milan Skriniar potrebbe presto arrivare il sereno con rinnovo. Proprio in questa direzione può essere interpretato un gesto arrivato a Barcellona e che non è passato inosservato.

Calciomercato Inter, rinnovo Skriniar: indizio da Barcellona

Un video circolato molto sui social mostra, infatti, gli spalti del Camp Nou in occasione del gol di Lautaro Martinez. Il Toro segna il 2-1 e fa esplodere i tifosi interisti presenti a Barcellona.

Tra questi c’è anche il ‘clan’ Skriniar con in testa il fratello. Ebbene proprio la loro reazione è testimonianza dell’attaccamento alla maglia nerazzurra e, chissà, della voglia del difensore ex Sampdoria di restare all’Inter. Una voglia che dovrà per forza di cosa fare i conti poi con l’aspetto economico dell’intera vicenda.

Non è un segreto che le parti stanno provando a trovare un’intesa per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un accordo non semplice da raggiungere anche in considerazione delle tante sirene che tentano il calciatore. Il Paris Saint-Germain è ancora in pressing su di lui e potrebbe tornare a bussare alla porta nerazzurra già a gennaio. Barcellona e Real Madrid non perdono di vista Skriniar, così come dalla Premier League l’interesse delle big inglese non accenna a scemare.

Una situazione nella quale si inserisce però l’esultanza di ieri al ‘Camp Nou’: un indizio sul quel che potrebbe essere l’esito (felice per i nerazzurri) di una telenovela che va avanti ormai da mesi.