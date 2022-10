Clausola e 10 milioni: è il regalo Champions per Inzaghi

L’Inter si rialza e vola in Champions League. Qualificazione a portata di mano: assist sul mercato per Inzaghi e il club nerazzurro

L’Inter si è ritrovata e adesso vede a portata di mano la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo il prezioso pareggio per 3-3 nella tana del Barcellona, che vale come una vittoria per gli uomini di Inzaghi.

La crisi e lo stato d’allarme sembra ormai alle spalle: le due sfide contro i blaugrana in Europa, oltre al successo di campionato sul campo del Sassuolo, hanno ridato serenità allo spogliatoi nerazzurro, sempre da parte di Simone Inzaghi anche nei momenti più complicati di questa prima parte di stagione. Respira lo stesso allenatore piacentino che, oltre ad essere vicino a staccare il pass per gli ottavi di Champions, ha vinto la sfida in panchina con Xavi. La fiducia della dirigenza e della proprietà è stata contraccambiata nel migliore dei modi dall’ex mister della Lazio, che adesso guarda con maggiore ottimismo al resto della stagione.

Inzaghi spera anche in un altro regalo della società, ovvero la permanenza di Milan Skriniar ad Appiano Gentile. Il tecnico si augura che non ci siano sorprese sul forte difensore slovacco, ritornato ai suoi livelli nelle ultime gare e investito anche della fascia da capitano considerando le esclusioni di Handanovic e l’assenza per infortunio di Brozovic. Un segnale forte e di stima da parte del club, oltre che un assist per il possibile rinnovo contrattuale del nazionale slovacco. La trattativa tra le parti non è semplice, ma gli introiti derivanti dall’eventuale passaggio agli ottavi di Champions (che porterebbe nelle casse di Zhang circa 10 milioni di euro) potrebbero aiutare l’Inter nell’aumentare l’offerta per il giocatore.

Calciomercato Inter, vertice e rinnovo Skriniar: tutti gli scenari

Marotta e Ausilio sono pronti a mettere sul piatto circa 6,5 milioni di euro: un ingaggio da top, alla stregua degli altri big della rosa interista come Lautaro Martinez e Brozovic. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, al momento e visti gli ultimi segnali non filtrerebbe massima fiducia nella firma sul prolungamento di Skriniar. La prossima settimana, dopo il match di campionato contro la Salernitana, sarebbe fissato un calendario un primo faccia a faccia con l’entourage del difensore per capire quali siano gli attuali margini per la possibile firma dell’ex Sampdoria.

Lo scenario è apertissimo: Skriniar potrebbe rinnovare, come andare in scadenza e lasciare Milano a parametro zero la prossima estate. E gli introiti Champions – sia per la qualificazione agli ottavi che derivanti da botteghino – potrebbero dare maggior forza all’Inter per respingere le offerte che eventualmente arriveranno per lo slovacco a gennaio. Da non escludere, inoltre, che nella proposta di prolungamento venga proposto l’inserimento di una clausola rescissoria. Inzaghi, Marotta e l’Inter non si arrendono: pressing su Skriniar, settimane decisive per il destino dell’alfiere nerazzurro.