Arrivano 180 milioni: Milan e Inter, spese folli

Sul piatto 180 milioni di euro, di cui possono beneficiare Milan e Inter: gli scenari di mercato per le due milanesi

Se lo scorso anno, il discorso scudetto ha visto fino all’ultima giornata il duello tra Milan e Inter, con il Napoli in grado solo fino a un certo punto di impensierire rossoneri e nerazzurri, per quest’anno le cose potrebbero andare diversamente. Per ora, nelle prime posizioni c’è grande equilibrio, con il Napoli che ci riprova e guarda tutti dall’alto.

Il Milan campione d’Italia è lì, ma ha la percezione di doversi confrontare con una concorrenza più agguerrita e variegata. Lazio e Roma si stanno ben comportando, l’Atalanta di Gasperini in una veste rinnovata dimostra di poter dare ancora fastidio. E l’Inter ha iniziato ad handicap e deve rincorrere, anche se ha sicuramente le potenzialità per potersi rimettere in carreggiata. Le due compagini saranno protagoniste nelle prossime settimane di gare fondamentali in campionato e in Champions, e anche sul mercato nelle prossime sessioni. Da questo punto di vista, occhio agli scenari, con cifre importanti che potrebbero arrivare a breve nelle casse di entrambe.

Il Psg irrompe a Milano: riparte l’assalto a Leao e Skriniar, i sostituti per Milan e Inter

Il Psg, come noto, ha nel mirino da tempo Rafael Leao e Milan Skriniar. Le notizie recenti riferiscono di una squadra parigina che presto potrebbe mettere sul piatto i famigerati 150 milioni della clausola del portoghese, se non a gennaio in estate, soprattutto se il Milan non dovesse riuscire a rinnovargli il contratto, e di un ritorno di fiamma per il difensore slovacco, già seguito in estate. Anche qui, balla il rinnovo e, in assenza dello stesso, la cessione a 25-30 milioni di euro sarebbe uno scenario plausibile. Cifre che in entrambi i casi potrebbero permettere a Milan e Inter di andare a caccia dei sostituti. I rossoneri potrebbero ‘consolarsi’ con un connazionale di Leao, Bernardo Silva, che con determinate cifre in tasca non sarebbe assolutamente fuori portata. In alternativa, occhio alla suggestione Ferran Torres, che al Barcellona dopo un grande avvio vive un momento di difficoltà prolungato. L’Inter, per il dopo Skriniar, segue Timber, come già raccontato da Calciomercato.it e un altro nome interessante in tal senso potrebbe essere quello di Pau Torres.