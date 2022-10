Trentacinque milioni subito: il Milan adesso fa sul serio

Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino un obiettivo ben preciso: la valutazione è di trentacinque milioni di euro, duello in vista

Nelle ultime stagioni, il Milan ha costruito un gruppo di valore, operando in maniera intelligente e oculata sul mercato. I rossoneri si sono rafforzati inseguendo prima di tutto i mantra della sostenibilità e di talenti giovani e di prospettiva. I risultati stanno dando ragione alla dirigenza del Diavolo.

Un Milan che con lo scudetto sul petto si è rafforzato nell’ultima sessione di mercato, anche se a fare la parte del leone per il momento sono i ‘vecchi’. L’ottica è comunque quella di proseguire lungo un percorso virtuoso ed efficace al tempo stesso, fidando nelle possibilità date dall’insediamento della nuova società, per un progetto di ampio respiro e lunga scadenza. Così, Maldini e Massara continuano a monitorare con attenzione il mercato. E si concentrano in particolare su un giovane talento della Serie A che ancora una volta sta attirando gli sguardi su di sé.

Milan, avanti tutta per Frattesi: sfida alla Premier League per il centrocampista

Si tratta di Davide Frattesi, che se già lo scorso anno aveva fatto parlare delle sue doti di centrocampista box-to-box, in questa stagione sembra partito ancora meglio. Già tre reti in campionato con la maglia del Sassuolo, l’ultima contro l’Inter sabato scorso, nell’annata precedente erano state quattro in tutto. In estate, il 23enne aveva cullato l’ipotesi del ritorno alla Roma, che però non si è concretizzata. Il giocatore non ha nascosto la sua delusione, ma rimane nel mirino di squadre importanti e nel prossimo futuro potrebbe effettivamente fare il grande salto verso una big. Il Manchester United ha inviato osservatori a Sassuolo per lui, si prepara a sfidare i ‘Red Devils’ proprio il Milan, che sta tenendo contatti costanti con il club neroverde. La cifra fissata dagli emiliani è di 35 milioni di euro, una spesa senza dubbio importante ma che appare congrua con il valore in un calciatore che ha messo in mostra qualità non comuni in mezzo al campo, e di cui in vista delle prossime sessioni si parlerà molto.