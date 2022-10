Lo osservano da vicino: servono 35 milioni di euro

Osservatori allo stadio per valutarlo da vicino: per acquistarlo però servono 35 milioni di euro

Dopo il mercato estivo è stato uno dei pochi prezzi pregiati rimasti alla base. Con Scamacca ceduto in Premier League e Raspadori volato al Napoli, Davide Frattesi ha continuato ad indossare la maglia del Sassuolo, nonostante l’accostamento di molti club. Per lui si è parlato in particolare di Roma, con i giallorossi che detengono una percentuale importante sulla futura rivendita, che potrebbe essere utilizzata come possibile sconto in una trattativa con il Sassuolo.

Il nome di Frattesi però piace anche ad altri club di Serie A. Tutte le big infatti hanno osservato con attenzione i progressi del centrocampista, già nel giro della Nazionale di Mancini. Dal Milan alla Juventus, passando per l’Inter, che lo ha valutato come possibile vice-Barella: tutti hanno mostrato forte interesse nei confronti del numero 16 neroverde.

Sassuolo, osservatori del Manchester United per Frattesi

I progressi e le prestazioni di Frattesi, non sono passate inosservate neppure all’estero. Come riferisce ‘Gazzetta.it’, anche il Manchester United è sulle tracce del classe 1999. Il futuro del giocatore appare sempre più lontano dall’Emilia: domenica al Mapei Stadium, per la sfida contro la Salernitana, era infatti presente un osservatore del Manchester United. In casa ‘Red Devils’ è ripartita una rivoluzione con l’arrivo di ten Hag e di questa rivoluzione potrebbe far parte anche il centrocampista romano.

Non ci sarebbe però solo il Manchester United sulle sue tracce. Per il match in programma a Reggio Emilia questo sabato contro l’Inter altre società inglesi si sarebbero accreditate per assistere di persona alla prova del numero 16. Per le sue caratteristiche e per i suoi margini di crescita, Frattesi sembra davvero adatto al gioco della Premier League: il Sassuolo però non lo venderà a prezzo di saldo, lo ha fatto capire la scorsa estate valutandolo 35 milioni. E se a bussare alla porta degli emiliani fosse un club ricco come lo United, difficilmente Carnevali e la dirigenza neroverde abbasserebbero le pretese. Una trattativa che riguarda da vicino anche la Roma, sia per la clausola inserita nel contratto, sia perché i giallorossi, comunque, non hanno mollato la presa, così come le altre big di A.