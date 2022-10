Roma nei guai, ecco quando torna Dybala: le ultime

L’attaccante argentino ha rimediato l’infortunio dopo aver calciato e segnato il rigore del vantaggio ieri sera contro il Lecce

Brutte notizie in casa Roma dopo l’infortunio muscolare percepito ieri sera da Paulo Dybala nel posticipo dell’Olimpico contro il Lecce. Il centravanti argentino ha infatti sentito un forte fitta all’altezza del quadricipite femorale dopo aver calciato il rigore che ha riportato i giallorossi in vantaggio.

Quest’oggi l’ex Juventus si è sottoposto ad una prima ecografia che ha confermato la lesione al quadricipite. Uno stop che dovrebbe tenere fermo l’argentino per il prossimo mese, costringendolo dunque a saltare gli ultimi impegni ufficiali con la maglia della Roma del 2022, posticipando il suo rientro in campo a livello di club solamente al 2023.

Per conoscere però l’entità esatta dell’infortunio muscolare, come anticipato questa mattina dalla redazione di Calciomercato.it, bisognerà attendere la risonanza magnetica, prevista con ogni probabilità nella giornata di domani una volta che il versamento si sarà ridotto. Ad ogni modo, confermando le primissime impressioni di ieri, si tratta di uno stop da monitorare con attenzione.

Infortunio Dybala, le ultime speranze verso il Mondiale

Considerando che la Roma giocherà il suo ultimo impegno ufficiale il 13 novembre nel match di campionato contro il Torino, la Joya tornerà a vestire la maglia giallorossa solamente nel 2023 alla ripresa delle competizioni. Da metà novembre, infatti, i campionati verranno sospesi per lasciare il passo ai Mondiali di Qatar 2022.

E’ questo il grande obiettivo di Paulo Dybala: tornare a disposizione entro metà novembre per rientrare tra i convocati dell’Argentina di Lionel Scaloni. Come tutti i grandi calciatori, l’attaccante sogna di poter disputare il Mondiale difendendo i colori della sua nazionale, visto che negli ultimi mesi è stato uno dei grandi protagonisti della selezione argentina.

La risonanza in programma nella giornata di domani toglierà gli ultimi dubbi e chiarirà a Dybala se vi saranno i margini per poter recuperare in tempo per l’impegno di Qatar. Prima di allora, filtra massimo riservo sulle condizioni dell’argentino, protagonista di un grande avvio di stagione con la maglia giallorossa dopo aver detto addio la scorsa estate a costo zero alla Juventus.