Zaniolo in difficoltà, il gol manca da troppo tempo: cosa sta succedendo

Nicolò Zaniolo sta vivendo un momento di grande difficoltà con la Roma. Gol non arriva e le prestazioni lasciano a desiderate: cosa succede?

Un inizio di stagione tormentato per Nicolò Zaniolo fino ad ora. Mourinho ha sempre ribadito la sua importanza per lo scacchiere giallorosso, ma poi in campo le cose non vanno come ci si aspetta. Il numero 22 giallorosso infatti è l’unico del reparto offensivo a non aver trovato ancora la rete in questa stagione.

Se ricorriamo alle statistiche Zaniolo non segna in competizioni ufficiali dalla notte magica di Tirana dello scorso 25 maggio quando la Roma alzò al cielo la Conference League. In campionato addirittura non segna da Empoli-Roma dello scorso 23 gennaio, vinta 2-4 dalla squadra di Mourinho. Poi se scaviamo più a fondo e vogliamo essere più precisi, all’Olimpico non segna da Roma-Zorya del 25 novembre 2021. Cosa succede a Zaniolo?

Zaniolo continua a faticare, tante occasioni sprecate: il periodo negativo continua

Nicolò Zaniolo è uno delle migliori promesse del panorama calcistico italiano, ma negli ultimi tempi sembra essere entrato in un vortice negativo senza fine. Il gol non arriva e le occasioni che spreca sono davvero tante. Quest’oggi contro il Lecce, dopo aver sbagliato un gol a tu per tu con il portiere, Mourinho lo toglie dal campo all’intervallo per un colpo ricevuto alla testa durante la prima frazione.

Quegli strappi che hanno sempre fatto la differenza si vedono raramente e il carattere, che sembrava essere molto duro e forte, sembra essere più scalfibile. Forse è propri questo il lato su cui deve lavorare Mourinho con lui, quello mentale e nervoso. Anche contro il Betis si è lasciato andare prendendo un’espulsione totalmente inutile. Il tutto non deriva sicuramente da un fatto tattico, visto che sta giocando nella posizione che preferisce. Inoltre la fiducia nella Roma non gli manca certamente, ma forse servirebbe un discorso da parte del tecnico portoghese di quelli che fa ripartire con il doppio della carica. La Roma ha bisogno di lui e adesso è arrivato il momento di cambiare per Zaniolo, anche per meritarsi quel rinnovo che la società vorrebbe fargli firmare.