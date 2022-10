Sassuolo-Inter, Onana sì e Handanovic no. Inzaghi: “Vi spiego perché”

Simone Inzaghi ha parlato della scelta di schierare Andre Onana al posto di Handanovic nel match col Sassuolo

Dopo la grande vittoria di Champions League contro il Barcellona, l’Inter si rituffa in campionato con l’unico imperativo di vincere per rientrare nella corsa scudetto. I nerazzurri sono staccati dalla vetta, 8 punti da Napoli e Atalanta che pesano come un macigno soprattutto per le quattro partite già perse. Un’infinità, considerando che è lo stesso numero dello scorso anno, ma in tutta la stagione di Serie A.

L’Inter affronta il Sassuolo in trasferta, sfida insidiosa che però ha portato alla luce anche una scelta molto interessante. Questo perché della questione alternanza tra portieri se ne parla già dall’estate e in queste settimane l’argomento è diventato sempre più caldo. Handanovic titolare in campionato, Onana in Champions League. Una gestione che nell’ambiente, sia ai tifosi che agli addetti ai lavori oltre che più di qualche ex come Seba Frey, non è piaciuta.

Onana-Handanovic, Inzaghi spiega la sua scelta

E per certi versi Simone Inzaghi sembra aver ascoltato tutti i pareri e proprio oggi ha scelto di nuovo il camerunense. L’ex Ajax debutta oggi in campionato, con il capitano Handanovic in panchina. “È una scelta, come ne devo fare tantissime ogni giorno. È un dubbio sciolto stamani, come per gli altri ruoli dove non ho alternanza purtroppo, come l’attacco. Sono scelte tecniche, di volta in volta sceglierò l’undici migliore. Sono scelte che l’allenatore deve prendere di partita in partita. Chi sarà il regista? Inizialmente Asllani, con Barella e Calhanoglu mezzali”, ha detto Inzaghi a ‘Dazn’ nel prepartita.

Quindi non sarà il turco a fare il regista come invece è accaduto in maniera inaspettata martedì contro il Barcellona. Oggi l’Inter torna ‘regolare’ in una partita complicata: “Sì, è un test importante, veniamo da un’ottima prestazione con il Barcellona, dobbiamo dare seguito a quella prova. Oggi la partita è difficile contro una squadra organizzata e con qualità, dovremo fare una bella gara”. Di certo per il mister piacentino come per tutti i giocatori nerazzurri si tratta di una gara a dir poco cruciale.

inzaghi onana handanovic inter calciomercato.it 20221008