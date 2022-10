Inter, annuncio ufficiale e recupero lampo per il big match

Inter, nuovo ribaltone sui suoi tempi di recupero: l’annuncio a RMC Sport fuga ogni tipo di dubbio. Cosa sta succedendo.

Dopo la vittoria ottenuta ai danni del Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi ha rilanciato in maniera importante le proprie ambizioni europee. I nerazzurri si sono portati momentaneamente al secondo posto nel proprio girone, mettendo a tre lunghezze di distanza proprio i blaugrana, prossimi avversari della compagine nerazzurra al Camp Nou.

Una boccata d’ossigeno importante per i meneghini, che ora vogliono recuperare il terreno perduto in campionato. L’obiettivo di Lautaro Martinez e compagni è quello di accorciare il gap che li separa dalle prime della classe, per potersi poi giocare le chances di qualificazione agli ottavi nelle ultime partite prima della sosta per i Mondiali. In questo senso, il calendario potrebbe rappresentare un alleato per la compagine meneghina, che dopo aver affrontare il Barça, se la vedrà con il Viktoria Plzen in casa prima della trasferta a Monaco di Baviera contro la corazzata di Nagelsmann, che a quel punto potrebbe però essere già matematicamente qualificata.

Bayern-Inter, tempi di recupero Lucas Hernandez: l’agente fa chiarezza

A tal fine, non sarebbe affatto banale attenzionare la situazione legata a Lucas Hernandez. In Germania nelle scorse ore era stata ventilata la possibilità di un recupero più lungo del previsto per il difensore francese, che in occasione della sfida con il Barcellona ha accusato un problema all’adduttore sinistro. Era stata fissata anche la data del 12 novembre come possibile dead-line, con Hernandez che avrebbe dunque fatto il suo ritorno in occasione dell’ultima sfida prima della sosta pre-Mondiali, quella contro lo Schalke.

Indiscrezioni però seccamente smentite dall’agente del calciatore del Bayern Monaco, che intervenuto a RMC Sport ha fornito un quadro clinico diametralmente diverso rispetto a quello circolato nelle ultime ore. A domanda esplicita, Frank Hocquemiller ha risposto: “Lucas tornerà ad allenarsi già da lunedì sera, e sarà di nuovo in campo con il club a fine mese.” Chiaramente nel caso in cui la notizia fosse confermata, Nagelsmann potrebbe contare su Hernandez già contro l’Inter, di scena all’Allianz Arena il 1 novembre.