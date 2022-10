Tegola improvvisa e imprevista, salta anche Bayern-Inter

A serio rischio per Bayern-Inter: il processo di guarigione procede più lentamente del previsto. Ecco la data del possibile rientro in campo.

Dopo la vittoria sofferta ma tremendamente importante ottenuta contro il Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla difficile trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Appuntamento che i nerazzurri non possono fallire, dopo aver perso le due partite consecutive contro Udinese e Roma.

I tre punti maturati al cospetto dei blaugrana hanno se non altro contribuito a risollevare un ambiente che nei giorni scorsi sembrava sul punto di implodere da un momento all’altro. Prova coriacea quella fornita dai meneghini a San Siro contro Dembélé e compagni, che ha permesso ai nerazzurri di issarsi al secondo posto in solitaria, a tre lunghezze di distanza dal Bayern Monaco capolista ma soprattutto con tre punti di vantaggio sul Barcellona, che ospiterà proprio l’Inter al Camp Nou la prossima settimana. Girone che comunque resta molto complicato.

In questo senso, il match in programma in Catalogna potrebbe rappresentare un importantissimo turning point: non perdere il ritorno con il Barça aumenterebbe in maniera esponenziale le chances qualificazione dell’Inter, attesa poi dai confronti con Viktoria Plzen e Bayern Monaco, che però potrebbe già essere matematicamente qualificato come prima del raggruppamento.

Bayern-Inter, Lucas Hernandez a serio rischio: ecco i dettagli

A tal proposito, importanti aggiornamenti trapelano dalla Germania. Secondo quanto riferito da SPORT1, infatti, Lucas Hernandez starebbe recuperando dall’infortunio molto più lentamente del previsto. Vittima di un problema all’adduttore sinistro palesatosi in occasione della sfida contro il Barça di qualche settimana fa, il francese potrebbe ritornare a pieno regime soltanto il 12 novembre, per l’ultima partita di Bundesliga prima della pausa invernale pre-Mondiali contro lo Schalke 04. Ricordiamo che Bayern Monaco-Inter è invece in programma il 1 novembre: stando così le cose, sembra piuttosto complicato che Hernandez possa farcela in vista del confronto di Champions con i nerazzurri, con Nagelsmann che a quel punto potrebbe optare per una mini-rivoluzione del proprio pacchetto arretrato.

Si tratta di uno scenario da monitorare con estrema attenzione, visto che nella gara di San Siro Lucas Hernandez risultò uno dei migliori in campo, e la sua assenza potrebbe pesare molto per lo scacchiere tattico bavarese.