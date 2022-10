Roma, infortunio Celik: fiato sospeso e prima diagnosi ufficiale

Roma, le ultime sulle condizioni di Celik, uscito dopo pochi minuti dal fischio d’inizio.

Oltre il danno, la beffa. In modo piuttosto immeritato la Roma esce sconfitta nel match con il Betis: nel finale è la splendida rete di Luiz Henrique a far capitolare i giallorossi, che pure erano riusciti a passare in vantaggio con il rigore siglato dal solito Paulo Dybala.

La “Joya” ha impresso il suo sigillo nella prima frazione di gioco, che però era stata monopolizzata anche da altri episodi. Il primo colpo di scena si è materializzata dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, quando Celik è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro del tutto fortuito con Mancini. Sebbene l’ex laterale del Lille abbia provato in tutti i modi a stringere i denti, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde, non lesinando evidenti smorfie di dolore.

Roma-Betis, infortunio Celik: la prima diagnosi

Mourinho è stato costretto a spendere il primo cambio a freddo. Sin da subito l’entità del guaio fisico accorso a Celik è parso rilevante. Lo stesso Special One, nel corso dell’intervista rilasciata a DAZN negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio, aveva esternato la sua preoccupazione in merito. Le parole di Mou si allineavano a quanto lasciato trapelare dallo stesso Celik nel momento in cui si apprestava a lasciare l’Olimpico. Alla domanda “Come stai?”, infatti, il giocatore si è lasciato sfuggire un “Male”.

Insomma, sensazioni negative a riguardo, confermate poco dopo. Celik ha infatti riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Difficile capire l’entità dell’eventuale recupero e se eventualmente l’esterno dovrà essere sottoposto ad ulteriori esami per avere un quadro generale migliore. Ad ogni modo, si tratta di una brutta tegola per José Mourinho, che già deve fare i conti con l’assenza di Karsdorp.