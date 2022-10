Addio Lautaro e furia Inter: la Juve può esultare

Nei giorni scorsi l’agente dell’attaccante argentino non ha escluso un possibile addio da Milano nei prossimi mesi

A secco di reti dallo scorso 30 agosto quando partecipò alla netta vittoria dell’Inter per 3-1 sulla Cremonese, Lautaro Martinez già da domani contro il Sassuolo cercherà di sbloccarsi. Nonostante la lunga astinenza, però, nell’ultimo complicato mese nerazzurro il centravanti argentino è sempre stato tra i migliori per qualità messa in campo e spirito sacrificio.

Vista l’emergenza esplosa nell’attacco di Simone Inzaghi con l’infortunio di Joaquin Correa che va a sommarsi a quello di Romelu Lukaku – fuori da fine agosto -, il peso del reparto avanzato dei nerazzurri verrà affidato soprattutto sulle spalle Lautaro Martinez, unico centravanti a disposizione insieme ad Edin Dzeko. In panchina andrà invece il giovanissimo Valentin Carboni, oltre al classe 2004 Dennis Curatolo.

Se il presente suggerisce che questa Inter non può assolutamente fare a meno di Lautaro Martinez, per il futuro è tutt’altro che certa la permanenza dell’argentino a Milano. Due giorni fa era stato infatti l’agente Alejandro Camano a lanciare l’allarme di mercato, affermando: “Nel futuro può succedere di tutto. L’Inter non sta passando in grande momento, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che nel mercato possano venir fuori altri club forti per lui, ma non ha fretta e lascia che il calcio abbia i suoi tempi”.

Calciomercato Inter, Lautaro piace al Bayern: intreccio con Vlahovic

Tra i club che di recente sono stati accostati al Toro argentino, c’è il Bayern Monaco. A tal proposito, l’agente dell’attaccante aveva aperto ad un possibile futuro da erede di Lewandowski in Germania: “Non mi sorprenderebbe perché sempre ci sono delle richieste”. Quest’oggi la ‘Bild’ ha confermato che effettivamente il nome di Lautaro Martinez è stato preso in considerazione dai dirigenti tedeschi tra i possibili centravanti per il futuro.

Oltre al profilo dell’attaccante dell’Inter, il Bayern Monaco continua ad osservare un altro super obiettivo da tempo entrato nei propri radar, vale a dire Harry Kane. Lo stesso quotidiano ha invece smentito un interesse del club tedesco per Dusan Vlahovic. Nonostante i buoni rapporti con la Juventus, il centravanti serbo al momento non figura nella lista del ds Salihamidžić.