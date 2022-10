“Mani in alto”, stampa spagnola furiosa dopo Inter-Barcellona

Polemiche dopo Inter-Barcellona per le decisioni dell’arbitro Vincic e del Var, la stampa spagnola appoggia Xavi e insorge

Inter-Barcellona si è conclusa con una vittoria preziosissima per i nerazzurri e per Inzaghi, un 1-0 che risolleva i milanesi in un periodo difficile e da’ più serenità al tecnico, almeno per qualche giorno. Ma la partita si trascina dietro tensioni notevoli per gli episodi arbitrali.

Non è mancato, anzi, il lavoro all’arbitro sloveno Vincic, autore di una direzione di gara insufficiente. ‘Graziato’ dal Var in più occasioni, vale a dire in occasione del fallo di mani di Garcia in area di rigore, invalidato però dal fuorigioco millimetrico di Lautaro Martinez, o come in occasione di quello di Ansu Fati, che ha portato all’annullamento del pareggio di Pedri. Il Barcellona lamenta questo e altri errori a proprio sfavore. Ma se la decisione relativa a questo specifico episodio appare giusta, non lo stesso si può dire per l’intervento di Calhanoglu su Busquets col piede a martello, sanzionato solo con il giallo ma che sarebbe stato da espulsione, e soprattutto per il fallo di mano di Dumfries in area in pieno recupero, non ravvisato né da Vincic né dal Var.

Inter-Barcellona, arbitraggio sotto accusa: “L’errore più grave del Var in Champions”

Episodi che hanno scatenato la rabbia di Xavi, che in campo ha fatto un gesto come a suggerire che l’arbitro fosse stato ‘pagato’ dall’Inter. In conferenza stampa, poi, il tecnico catalano ha parlato di indignazione e di ingiustizia per quanto accaduto. La stampa spagnola gli fa eco e non usa termini teneri per scagliarsi contro l’arbitraggio di Vincic. “Mani in alto” è il titolo in prima pagina del ‘Mundo Deportivo’, che suggerisce, sulla stessa linea di Xavi, una ‘rapina’ ai danni dei blaugrana. All’interno, si rincara la dose, scrivendo: “Arbitro e Var si alleano contro il Barcellona” e parlando di “errore più grave della storia del Var in Champions“.

‘Marca’ titola con “Manotazo (schiaffo) al Barça” e parla di “Una buona dose di ingiustizia“. La svista su Dumfries viene così descritta invece su ‘Sport’: “Il Var si è bevuto un rigore“.