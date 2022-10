Ha parlato chiaro: Leao-Chelsea, ecco cosa sta succedendo

Domani il Milan sfiderà il Chelsea ed intanto da Londra arrivano conferme su Leao: ecco cosa sta succedendo

L’appuntamento era cerchiato in rosso da tempo, domani arriverà il momento: Rafael Leao solcherà il terreno di gioco dello ‘Stamford Bridge’ per la prima volta nella sua carriera da calciatore.

Una sfida suggestiva e non soltanto perché il Milan si troverà di fronte uno dei club più importanti d’Europa, vincitore della Champions League nel 2021. Chelsea-Milan è anche la partita che potrebbe rappresentare il passaggio di consegne tra presente e futuro dell’attaccante portoghese. Non è un segreto che i Blues siano fortemente interessati al 23enne di Almada e che già in estate lo avrebbero voluto portare a Londra. Non se n’è fatto niente perché i rossoneri non potevano permettersi di perdere quella che è a tutti gli effetti la loro stella.

A distanza di qualche mese però lo scenario non è cambiato. Leao è in scadenza nel 2024 e urge il rinnovo per blindare il gioiello milanista. Affare non certo semplice perché le cifre in ballo sono notevoli: ingaggio di sette milioni di euro è quello che vorrebbe il calciatore con Maldini che è disposto a fare un sacrificio economico per non dover poi cedere il portoghese senza però arrivare (almeno finora) a queste somme. In questo quadro, che contempla anche l’interesse di tutte le big d’Europa, si innestano parole che non fanno altro che rafforzare la voglia del Chelsea di portare in Premier Leao.

Calciomercato Milan, Chelsea-Leao: Potter parla chiaro

Il Chelsea pazzo di Leao e a confermarlo arrivano le parole del tecnico Potter in conferenza stampa. Alla vigilia del duello Champions, il nuovo allenatore dei Blues non ha nascosto la propria ammirazione per il portoghese. Le sue parole sono chiare: “Sono rimasto davvero colpito da lui ogni volta che ho visto le sue partite. Fa la differenza con il Milan ogni volta che segna. Complimenti a lui”.

In attesa del futuro, domani sera Pioli spera che Leao confermi tutte le sue qualità per mettere in difficoltà il Chelsea e portare a casa un risultato di prestigio ed importante per il cammino Champions del Milan.