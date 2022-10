Calciomercato Milan, nuova pista a sorpresa per Leao

Il club rossonero deve fare i conti con una nuova insidia per il suo attaccante. Servono più di 100 milioni

Il Milan tornerà in campo stasera. Lo farà al Castellani di Empoli con diverse defezioni. L’ultima è quella di Junior Messias, fermatosi per un risentimento al polpaccio destro.

Ci sarà però Rafael Leao, che torna dopo la squalifica, che non gli ha permesso di giocare contro il Napoli. A San Siro, contro gli azzurri, è arrivata una sconfitta immeritata. Il Milan ha creato tanto ma è stato poco preciso. Con il portoghese in campo, molto probabilmente, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Il ritorno in campo di Leao è certamente una notizia positiva per Stefano Pioli. Il campione portoghese è stato il vero trascinatore dei rossoneri al termine della stagione. Grazie alle sue giocate il Milan è tornato sul tetto d’Italia. Ormai l’ex Lille ha spiccato il volo e le sue giocate non stanno passando inosservate.

In estate, il Chelsea ci ha provato seriamente. Nessuna offerta ufficiale ma gli inglesi – come confermato da Paolo Maldini – erano pronti a mettere sul piatto un’offerta importante. Si parla di 70-80 milioni di euro. Il Milan ha alzato il muro ma i londinesi non hanno ancora mollato la presa.

Queste saranno le settimane della verità. Maldini si è detto fiducioso in merito al rinnovo. Leao ha voglia di continuare a giocare con la maglia rossonera ma serve un sacrificio importante. Serve che Gerry Cardinale alzi l’asticella mettendo sul piatto quei 7/7,5 milioni di euro netti a stagione, richiesti dal calciatore e il suo entourage.

Calciomercato Milan, una nuova pretendente per Leao: le ultime dalla Spagna

Provare a blindare Leao è un dovere per il Milan, che di certo non può permettersi di lasciarlo andare a zero il prossimo 30 giugno 2024. Se non si dovesse riuscire a trovare un accordo, potrebbe così fare le valigie per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Dalla Spagna giunge notizia dell’inserimento di una nuova squadra per Leao. Oltre al Chelsea di cui si parla da tempo, attenzione anche a Psg e Manchester City. Ma la novità – secondo quanto riportato da Fichajes.net – è rappresentata dal Bayern Monaco, alla ricerca di un nuovo attaccante. Ai tedeschi non manca di certo la disponibilità economica