CM.IT | Milan-Leao: cosa sta succedendo dopo la bomba inglese

Il Chelsea ha mostrato interesse per Rafael Leao: ecco come stanno le cose dopo le news inglesi di ieri

Stefano Pioli è in attesa di novità dal calciomercato. Il tecnico, come ha fatto ampiamente capire, anche pubblicamente, si aspetta un difensore centrale e un centrocampista.

Nelle ultime ore Paolo Maldini e Frederic Massara hanno premuto il piede sull’acceleratore per cercare di chiudere il prima possibile per Tanganga del Tottenham e Onana del Bordeaux. Nessuna spesa folle ma c’è la volontà di portare a casa, il primo in prestito con diritto di riscatto, il secondo spendendo sui 5-6 milioni di euro.

Chi, invece, pare disposto a fare follie è il Chelsea. Almeno stando a quanto ammesso da ‘The Times’, ieri sera. Una notizia che ha scosso i tifosi del Milan, che hanno manifestato le loro preoccupazione via social. La fonte, autorevole inglese, sostiene che i londinesi sian disposti a spendere fino a 95 milioni di euro. Non si può però escludere l’inserimento di 1-2 giocatori.

La notizia è chiaramente arrivata dalle parti di Casa Milan ma stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, ad oggi non si registrano né offerte ufficiali né trattative.

Calciomercato Milan, futuro Leao: la decisione è presa

La forza economica dei club britannici è nota ma al Milan c’è la volontà di trattenere il campione portoghese e far valere dunque la clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Non ci sono, invece, novità per quanto riguarda il rinnovo. La bozza d’accordo raggiunta in inverno ormai non ha più valore. Le note vicende societarie e i problemi di Leao con lo Sporting hanno bloccato tutto. Toccherà a Gerry Cardinale blindare il suo campione. Una patata bollente che metterà subito alla prova le ambizioni del fondo americano, che porterà a termine il closing entro settembre. Servirà alzare l’asticella per trattenere Leao, avvicinandosi ai sette milioni di euro netti a stagione, richiesti dal suo entourage.