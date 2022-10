“Ridicolo e banale, tre problemi gravissimi”: suona l’allarme per Pioli

Il Milan torna dalla trasferta di Empoli con tre punti pesanti ma anche con una serie di problemi molto seri: guai per Pioli

Un sabato sera a tinte forti per il Milan, che ha vinto una gara tiratissima e difficile contro l’Empoli con un finale rocambolesco. Trovando i gol della vittoria proprio quando sembrava essersi materializzata la beffa.

Il pareggio subito da Bajrami in pieno recupero pareva aver condannato il Diavolo a un pari amaro, vedendo allontanarsi il Napoli in vetta alla classifica. Ma la volontà ferrea di non arrendersi mai è una delle caratteristiche migliori della squadra di Pioli, che, rimessa palla al centro, ha subito trovato il gol del nuovo vantaggio con un protagonista a sorpresa come Ballo-Tourè e poi ha messo il lucchetto al match con il gol del 3-1, siglato dalla splendida cavalcata di Leao. Non ci sono, però, soltanto buone notizie per i rossoneri, che escono dal ‘Castellani’ con diversi problemi in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea. Gli infortuni di Saelemaekers, Kjaer e Calabria accorciano decisamente le rotazioni di Pioli, che a Stamford Bridge sarà in emergenza. E rischia di avere la coperta cortissima anche per il successivo big match contro la Juventus.

Milan, non solo gli infortuni: anche la ‘grana’ Tatarusanu per Pioli

Infortuni che si aggiungono a quelli di Maignan, Theo Hernandez, Origi e a quelli dei lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic. E non sta bene nemmeno Messias. Il tutto può rappresentare una grossa zavorra in una fase della stagione delicata come questa. In cui i problemi principali saranno tre, per il Diavolo, come spiega a ‘Top Calcio 24’ l’opinionista Leonardo Martinelli: “Il Milan ha tre problemi. Il primo riguarda gli infortuni, tre uscite per infortuni nella stessa partita non ricordo di averli mai visti. Secondo problema è il portiere: Tatarusanu prende un gol ridicolo da una punizione banale. E poi, perdiamo in un colpo tutta la fascia destra, Calabria, Saelemaekers e Messias, ed è gravissimo per le prossime partite. In un mese e mezzo, il Milan ha avuto dodici infortuni muscolari”. Segnali d’allarme da non sottovalutare.